Крупнейший за 20 лет прорыв в лечении рака шейки матки: клинические испытания подтвердили эффективность новой терапии

«Все больше данных указывает на то, что и при некоторых других видах онкологии, перед тем как использовать методы лечения вроде лучевой терапии или хирургического вмешательства, полезно дополнительно пропить курс [лекарств], - продолжил Фаукс. - Такой подход не только может существенно сократить вероятность возвращения рака, но и фактически уже готов к применению, поскольку нужные лекарства легко доступны по всему миру».

По его словам, в спонсировавшей исследования организации «крайне воодушевлены тем, что проведенные клинические испытания могут продлить жизнь многим из тех, кто борется с раком шейки матки».

И очень надеются, что онкологические клиники по всему миру как можно быстрее возьмут новую методику на вооружение.

Как проводили испытания?

Авторитетные ученые всегда очень осторожно высказываются о тех или иных методах лечения. Настоятельная рекомендация какой бы то ни было терапии - дело и вовсе исключительное. Почти неслыханное.

Уверенности онкологам придает время. Озвученные результаты клинических испытаний подводят итоги многолетнего эксперимента с участием пяти сотен женщин.

Половине из них - 250 пациенткам с диагнозом «рак шейки матки», - был рекомендован «обычный» курс лечения. То есть так называемая химиолучевая терапия: сначала курс облучения радиацией (брахитерапия), а после него - еженедельный прием открытого еще в 1965 году цисплатина.