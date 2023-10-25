Ученые заявили о крупнейшем за два десятилетия прорыве в поиске лекарства от рака шейки матки. В дополнение к назначаемой обычно лучевой терапии, имеющей массу весьма неприятных побочных эффектов, рекомендуется использовать набор относительно недорогих лекарств, существенно повышающих эффективность лечения, пишет «Русская служба Би-би-си».
Крупнейший за 20 лет прорыв в лечении рака шейки матки: клинические испытания подтвердили эффективность новой терапии
Данные клинических испытаний, представленные на собрании Европейского общества медиков-онкологов (ESMO), недвусмысленно указывают на эффективность предлагаемой терапии: шансы пациентки на выздоровление лечение увеличивает более чем на треть (35%).
Деньги на исследования были выделены британской благотворительной организацией Cancer Research UK, представители которой уже охарактеризовали результаты испытаний словом «remarkable» - то есть «выдающимися» или «замечательными».
В организации выразили надежду, что онкологические клиники по всему миру как можно скорее возьмут новую методику на вооружение и начнут советовать пациенткам еще до облучения опухоли пропить курс давно известных препаратов.
Рак шейки матки - одно из самых распространенных онкологических заболеваний по всему миру. Другими словами, у очень многих пациенток злокачественная опухоль локализуется именно в этом месте. Примерно каждый 15-й «женский» онкологический диагноз - именно рак шейки матки.
Среди пациенток встречаются женщины самого разного возраста: многие из них узнают о своем диагнозе вскоре после 30-летия.
И хотя за последние полвека эффективность лучевой терапии существенно возросла, после нее почти у трети пациенток болезнь возвращается.
А значит, изнурительное лечение (а лучевая терапия - это фактически попытка убить опухоль радиацией, нанеся как можно меньший ущерб остальным органам пациента) приходится начинать по новой.
Теперь эту треть можно будет сократить еще втрое - причем только лишь за счет приема перед облучением нескольких недорогих лекарств.
«В лечении любого рака самый главный фактор - это время», - напомнил собравшимся глава Cancer Research UK Иэн Фаукс.
«Все больше данных указывает на то, что и при некоторых других видах онкологии, перед тем как использовать методы лечения вроде лучевой терапии или хирургического вмешательства, полезно дополнительно пропить курс [лекарств], - продолжил Фаукс. - Такой подход не только может существенно сократить вероятность возвращения рака, но и фактически уже готов к применению, поскольку нужные лекарства легко доступны по всему миру».
По его словам, в спонсировавшей исследования организации «крайне воодушевлены тем, что проведенные клинические испытания могут продлить жизнь многим из тех, кто борется с раком шейки матки».
И очень надеются, что онкологические клиники по всему миру как можно быстрее возьмут новую методику на вооружение.
Как проводили испытания?
Авторитетные ученые всегда очень осторожно высказываются о тех или иных методах лечения. Настоятельная рекомендация какой бы то ни было терапии - дело и вовсе исключительное. Почти неслыханное.
Уверенности онкологам придает время. Озвученные результаты клинических испытаний подводят итоги многолетнего эксперимента с участием пяти сотен женщин.
Половине из них - 250 пациенткам с диагнозом «рак шейки матки», - был рекомендован «обычный» курс лечения. То есть так называемая химиолучевая терапия: сначала курс облучения радиацией (брахитерапия), а после него - еженедельный прием открытого еще в 1965 году цисплатина.
Другой же половине сначала был дополнительно прописан интенсивный шестинедельный курс приема двух других препаратов: карбоплатина и паклитаксела (оба также широко применяются в онкологии уже не одно десятилетие).
Пять лет спустя врачи подвели предварительные итоги.
Из пациенток, получавших стандартное лечение, от рака скончалось больше четверти (28%), а по меньшей мере у каждой третьей (36%) начался рецидив - то есть победить болезнь полностью не удалось.
Из числа женщин, предварительно прошедших дополнительный курс медикаментозного лечения, до пятилетия диагноза не дожила лишь каждая пятая (20%). Причем почти у трех четвертей пациенток (73%) была зафиксирована устойчивая ремиссия - то есть в течение пяти лет опухоль не вернулась (или как минимум не разрослась).
По словам ведущего исследователя Института рака при Университетском колледже Лондона Мэри МакКормак, исследование «показывает, что короткий курс дополнительного медикаментозного лечения, проводимый непосредственно перед стандартной химиолучевой терапией, может снизить риск возвращения рака или гибели пациентки на 35%».
«Это самое большое улучшение результатов лечения этого заболевания за последние 20 лет», - уверяет она.