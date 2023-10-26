Вакцинация против COVID-19 продолжится и в этом вирусном сезоне

Экспертная комиссия рекомендует использовать прежде всего те вакцины, которые исходят из эпидемиологической ситуации и обеспечивают наилучшую защиту от нынешних штаммов COVID-19. Европейское агентство по лекарственным средствам 30 августа выдало разрешение на применение новой вакцины Comirnaty Omicron XBB.1.5, которая показала сильную защиту от XBB.1.5 и других подобных вариантов омикрона.

«Этой осенью в Эстонию поступило около 82 000 доз вакцины Pfizer, разработанной против штамма XBB1.5, в том числе и детские вакцины. Наши партнеры по вакцинации могли заказать новую вакцину со второй половины сентября и уже приступили к вакцинации», - сказала руководитель услуги вакцинации Кассы здоровья Ханна Яаэ.

Дополнительная информация Рекомендации экспертной комиссии по иммунопрофилактике публично доступны на сайте Министерства социальных дел: https://www.sm.ee/immunoprofulaktika-ekspertkomisjon#item-1

Более подробную информацию о прививках можно найти на сайте vaktsineeri.ee: https://vaktsineeri.ee/ru

Прививку от COVID-19 можно сделать в своем центре семейных врачей, для этого следует сначала обратиться в регистратуру своего центра семейных врачей. Вакцинироваться можно в ряде аптек по всей Эстонии. Список аптек, в которых можно сделать себе прививку от коронавируса, можно найти на сайте www.vaktsineeriapteegis.ee. Подходящее время для получения прививки в вакцинационных кабинетах больниц и в ​​частных медицинских учреждениях можно забронировать на сайте дигитальной регистратуры.