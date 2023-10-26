Почему вы постоянно чувствуете усталость и как ее преодолеть?

Сбалансированно питайтесь

При дефиците основных питательных веществ организм подобен автомобилю без топлива. Контролируйте и при необходимости корректируйте свой рацион - в меню должны присутствовать элементы из всех групп питательных веществ. Особое внимание уделяйте потреблению богатых клетчаткой продуктов - овощей и фруктов.

Сбалансированное питание также обеспечит хорошее пищеварение, что позволит освободить организм от токсинов, которые могут его изнашивать. Например, синдром раздраженного кишечника вызывает хроническую усталость.

Потребляйте продукты, содержащие железо

Анемия, вызванная дефицитом железа, может привести к сильной усталости. Низкий уровень гемоглобина затрудняет доступ кислорода к тканям и мышцам, мешая организму нормально функционировать.

Занимайтесь регулярной физической активностью

Физические упражнения высвобождают эндорфины, которые повышают уровень энергии. Физическая активность, пусть и не непосредственно перед сном, также обеспечивает более качественный сон.

Пейте достаточно воды

Для поддержания оптимального функционирования организма необходимо достаточное количество воды - ее недостаток может значительно снизить уровень энергии. Это также плохо сказывается на сне.

Не перебарщивайте с кофеином

Сокращение потребления кофе может быть полезно для поддержания уровня энергии в долгосрочной перспективе. Кофеин может дать заряд бодрости, но когда он выветрится, вы можете почувствовать себя как выжатый лимон.

Если постепенно сокращать потребление кофе, то по мере ослабления действия кофеина будет уменьшаться эффект отмены, и вскоре вы сможете дольше сохранять бодрость.

Отрегулируйте режим сна

Полноценный сон, безусловно, имеет решающее значение для поддержания энергии. Если вы с трудом засыпаете или сон нарушен, расслабьтесь перед сном. Постарайтесь отключиться от дневных проблем и подумать о приятных мыслях, создающих ощущение покоя. Устраните из своей спальни шум и источники света. Не проводите время за смартфоном или компьютером перед сном, так как синий свет поддерживает активность организма и не дает ему полноценно отдохнуть.

Сократите потребление алкоголя

Алкоголь выводит организм из равновесия и обеспечивает плохой сон, приводя к общей усталости.

Снизьте уровень стресса