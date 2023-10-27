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В Эстонии резко выросло число госпитализированных с коронавирусом: один человек скончался

rus.postimees.ee
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Коронавирусное отделение в Восточно-Таллиннской центральной больнице.
Коронавирусное отделение в Восточно-Таллиннской центральной больнице. Фото: Remo Tõnismäe

Число выявленных в Эстонии новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю выросло на 36%, заметно больше стало и пациентов с COVID-19 в больницах, пишет Rus.ERR.

За минувшую неделю в стране зарегистрировали 814 новых случаев заражения COVID-19, что на 35,9% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

Всего за минувшую неделю в стране сделали 1659 тестов на коронавирус, из которых 9,5% оказались положительными.

По информации больниц, в течение недели госпитализировали 86 пациентов (неделей ранее 38) с коронавирусом.

За неделю скончался один пациент с коронавирусом.

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