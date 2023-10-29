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Глобальное исследование сна: люди стали хуже спать

rus.postimees.ee
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Европейцам повезло, они спят дольше, чем жители других континентов.
Европейцам повезло, они спят дольше, чем жители других континентов. Фото: Samsung

Технологическая компания Samsung проанализировала данные о сне пользователей своих смарт-часов, изучив в общей сложности 716 млн часов сна. Полученные данные показывают, что, хотя люди все больше интересуются качественным сном, общее качество сна становится все хуже.

«За последние два года число людей, которые хотя бы раз в неделю следят за своим сном с помощью смарт-часов, увеличилось на 182%. Поскольку смарт-часы помогают пользователям следить как за продолжительностью, так и за качеством сна, это дает нам хорошую возможность изучить, как люди спят и каково качество этого сна. Для этого мы проанализировали данные о 716 млн часов сна пользователей смарт-часов Samsung Galaxy Watch, что стало одним из крупнейших исследований сна, когда-либо проводившихся в мире», - сказал Кирилл Козлов, тренинг-менеджер Samsung Eesti.

Полученные данные показывают, что люди во всем мире спят в среднем 6 часов 59 минут за ночь, таким образом, средняя продолжительность ночного сна снизилась до менее чем 7 часов - минимума, рекомендуемого, например, Национальным фондом сна в США. Годом ранее средняя продолжительность ночного сна в мире составляла 7 часов 3 минуты.

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