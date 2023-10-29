Глобальное исследование сна: люди стали хуже спать

«За последние два года число людей, которые хотя бы раз в неделю следят за своим сном с помощью смарт-часов, увеличилось на 182%. Поскольку смарт-часы помогают пользователям следить как за продолжительностью, так и за качеством сна, это дает нам хорошую возможность изучить, как люди спят и каково качество этого сна. Для этого мы проанализировали данные о 716 млн часов сна пользователей смарт-часов Samsung Galaxy Watch, что стало одним из крупнейших исследований сна, когда-либо проводившихся в мире», - сказал Кирилл Козлов, тренинг-менеджер Samsung Eesti.