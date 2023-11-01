Насколько опасна бессонница и как она влияет на наш организм?

Другими словами, неизвестно, какая доля этих людей с непродолжительным сном переоценивает свои проблемы со сном или ограничивает свой сон. Таким образом, сложно сказать, кто именно страдает бессонницей, а кто нет.

Что показывает статистика?

Другой проблемой является интерпретация смысла статистических данных. Это означает, что результаты не всегда могут быть обусловлены чистой случайностью. Если в одном из исследований было показано, что риск возникновения проблем со здоровьем, связанных со сном, увеличивается на 20%, то насколько мы должны быть обеспокоены? Единичный результат не обязательно означает, что его стоит учитывать в нашей повседневной жизни.

Исследования риска бессонницы для здоровья также в целом противоречивы. Например, хотя в некоторых исследованиях было установлено, что бессонница связана с небольшим увеличением риска развития деменции, в крупном исследовании, проведенном в Великобритании, не было обнаружено никакой связи между количеством сна или нарушениями сна и риском развития деменции.

Ожирение, диабет, высокое кровяное давление

Деменция была использована в качестве одного из примеров потенциального риска для физического здоровья, связанного с бессонницей. Более серьезная проблема связана с ожирением, диабетом и высоким кровяным давлением. Все они были связаны с более коротким сном, однако ученые спорят о том, являются ли эти связи реальными и связаны ли они с бессонницей.