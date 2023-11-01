Насколько опасна бессонница и как она влияет на наш организм?

Бессонница является наиболее распространенным расстройством сна. В последнее время отмечается рост заболеваемости расстройствами сна, которые мешают повседневной жизни, снижают работоспособность и могут привести не только к проблемам со здоровьем, но и к серьезным несчастным случаям на производстве и на дорогах.
Эмерит-профессор Леон Лак говорит, что ему приходилось сталкиваться с пациентами, обеспокоенными тем, что симптомы бессонницы повышают риск развития деменции. Как правило, это пациенты старше 70 лет, которые просыпаются не менее двух-трех раз за ночь, что они считают бессонницей.
Кратковременные пробуждения обусловлены периодическими фазами легкого сна, которые возникают между четырьмя или пятью 90-минутными циклами глубокого сна. Зачастую люди не знают об этих 90-минутных циклах, и поэтому их принимают за признак болезни. На самом деле они совершенно нормальны и чаще всего встречаются у людей с возрастом, когда сон естественным образом становится более легким и коротким – и это не имеет никаких отрицательных последствий.
Может ли бессонница вызвать деменцию?
Об этом обычно говорят результаты опросов, в которых обнаруживается статистически значимая связь между проблемами со сном и последующим слабоумием.
В большинстве случаев участников опроса просят указать, сколько времени они обычно спят. Те, кто спит менее шести часов в сутки, демонстрируют небольшой, но статистически значимый повышенный риск развития деменции.
В этих исследованиях не говорится о том, есть ли у людей клиническая бессонница, диагностированная медицинским работником. Вместо этого они опираются на ответы участников о том, сколько, по их мнению, они спали ночью, что может дать неточный результат.
Кроме того, в такие исследования могут быть включены многие люди без диагноза «бессонница», которые просто склонны играть в компьютерные игры или пользоваться социальными сетями поздно вечером.
Другими словами, неизвестно, какая доля этих людей с непродолжительным сном переоценивает свои проблемы со сном или ограничивает свой сон. Таким образом, сложно сказать, кто именно страдает бессонницей, а кто нет.
Что показывает статистика?
Другой проблемой является интерпретация смысла статистических данных. Это означает, что результаты не всегда могут быть обусловлены чистой случайностью. Если в одном из исследований было показано, что риск возникновения проблем со здоровьем, связанных со сном, увеличивается на 20%, то насколько мы должны быть обеспокоены? Единичный результат не обязательно означает, что его стоит учитывать в нашей повседневной жизни.
Исследования риска бессонницы для здоровья также в целом противоречивы. Например, хотя в некоторых исследованиях было установлено, что бессонница связана с небольшим увеличением риска развития деменции, в крупном исследовании, проведенном в Великобритании, не было обнаружено никакой связи между количеством сна или нарушениями сна и риском развития деменции.
Ожирение, диабет, высокое кровяное давление
Деменция была использована в качестве одного из примеров потенциального риска для физического здоровья, связанного с бессонницей. Более серьезная проблема связана с ожирением, диабетом и высоким кровяным давлением. Все они были связаны с более коротким сном, однако ученые спорят о том, являются ли эти связи реальными и связаны ли они с бессонницей.
Изучалось влияние проблем со сном на продолжительность жизни, и не было найдено доказательств того, что только симптомы бессонницы сокращают продолжительность нашей жизни. Лишь при включении дневных симптомов, таких как усталость, проблемы с памятью и стресс, риск ранней смертности возрастает. Однако трудно сказать, можно ли объяснить эту повышенную смертность недиагностированными заболеваниями сердца, почек, печени или мозга, вызывающими эти дневные симптомы.
Психическое здоровье
Однако есть и более убедительные доказательства того, что с бессонницей связано усиление проблем с психическим здоровьем, в частности, депрессии.
Типичные дневные жалобы на усталость, стресс, когнитивные трудности и раздражительность снижают качество жизни. Жизнь становится более сложной и менее приятной. Со временем у некоторых людей это может привести к безнадежности и депрессии. Этого достаточно, чтобы обратиться за помощью для улучшения сна и качества жизни.
Людям с такими проблемами следует обратиться за помощью к специалисту. Хорошей новостью является то, что существует эффективное долгосрочное немедикаментозное лечение, не имеющее побочных эффектов, – когнитивно-поведенческая терапия бессонницы или когнитивно-поведенческая терапия (CBT). Еще лучше то, что успешное применение CBT позволяет также уменьшить депрессию и другие симптомы психического расстройства.
Что не помогает, так это ненужный страх, вызванный сообщениями о серьезных рисках для физического здоровья, связанных с бессонницей. Этот страх скорее усиливает бессонницу, чем облегчает ее.