ОТКРЫТИЕ ⟩ Рак поджелудочной железы обусловлен этим распространенным фактором

Новое исследование, проведенное медицинским факультетом Университета Британской Колумбии, выявило прямую связь между ожирением и высоким уровнем инсулина, который часто встречается у пациентов с диабетом 2 типа и раком поджелудочной железы.

Исследование показало, что избыточный уровень инсулина стимулирует ацинарные клетки поджелудочной железы, которые производят пищеварительные соки. Эта чрезмерная стимуляция вызывает воспаление, которое превращает их в предраковые клетки.

«Помимо стремительного роста показателей ожирения и диабета 2 типа, мы также наблюдаем тревожный рост заболеваемости раком поджелудочной железы», - рассказал Medical Xpress соавтор исследования, профессор кафедры клеточных и физиологических наук доктор Джеймс Джонсон.