ОТКРЫТИЕ ⟩ Рак поджелудочной железы обусловлен этим распространенным фактором

Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, дает первое подробное объяснение того, почему люди с ожирением и диабетом 2 типа имеют повышенный риск развития рака поджелудочной железы.
Новое исследование, проведенное медицинским факультетом Университета Британской Колумбии, выявило прямую связь между ожирением и высоким уровнем инсулина, который часто встречается у пациентов с диабетом 2 типа и раком поджелудочной железы.
Исследование показало, что избыточный уровень инсулина стимулирует ацинарные клетки поджелудочной железы, которые производят пищеварительные соки. Эта чрезмерная стимуляция вызывает воспаление, которое превращает их в предраковые клетки.
«Помимо стремительного роста показателей ожирения и диабета 2 типа, мы также наблюдаем тревожный рост заболеваемости раком поджелудочной железы», - рассказал Medical Xpress соавтор исследования, профессор кафедры клеточных и физиологических наук доктор Джеймс Джонсон.
«Эти результаты помогают нам понять, как это происходит, и подчеркивают важность поддержания уровня инсулина в здоровом диапазоне, чего можно достичь с помощью диеты, физических упражнений и, в некоторых случаях, лекарств».