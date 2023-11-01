Ученые выявили ранний признак болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции. Теперь ученые доказали, что скачок митохондриального метаболизма, или обмена веществом и энергией, в энергетических центрах клетки является ранним признаком заболевания, сообщает Medical Xpress.

Группы, участвовавшие в исследовании, использовали мышей, у которых развилась патология болезни Альцгеймера, сходная с человеческой. За повышением метаболизма и энергетического обмена у молодых мышей следовали синаптические изменения, вызванные нарушением системы утилизации клеток (процесс, известный как аутофагия).

При болезни Альцгеймера метаболизм в мозге через некоторое время снижается, что способствует разрушению синапсов – связей между клетками. Исследователи наблюдали это и у старых мышей, у которых болезнь развивалась в течение длительного времени.

«Заболевание начинает развиваться за 20 лет до появления симптомов, поэтому важно обнаружить его на ранних стадиях, особенно с учетом того, что в настоящее время начинают появляться препараты, замедляющие прогрессирование болезни, – говорит доцент Пер Нильссон из Каролинского института. – Метаболические изменения могут быть диагностическим фактором в этом случае».