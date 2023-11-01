Ученые выявили ранний признак болезни Альцгеймера

На ранних стадиях болезни Альцгеймера гиппокамп, часть мозга, становится более активным в обмене веществами и энергией, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Molecular Psychiatry. Это открытие может привести к созданию новых методов раннего вмешательства.
Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции. Теперь ученые доказали, что скачок митохондриального метаболизма, или обмена веществом и энергией, в энергетических центрах клетки является ранним признаком заболевания, сообщает Medical Xpress.
Группы, участвовавшие в исследовании, использовали мышей, у которых развилась патология болезни Альцгеймера, сходная с человеческой. За повышением метаболизма и энергетического обмена у молодых мышей следовали синаптические изменения, вызванные нарушением системы утилизации клеток (процесс, известный как аутофагия).
При болезни Альцгеймера метаболизм в мозге через некоторое время снижается, что способствует разрушению синапсов – связей между клетками. Исследователи наблюдали это и у старых мышей, у которых болезнь развивалась в течение длительного времени.
«Заболевание начинает развиваться за 20 лет до появления симптомов, поэтому важно обнаружить его на ранних стадиях, особенно с учетом того, что в настоящее время начинают появляться препараты, замедляющие прогрессирование болезни, – говорит доцент Пер Нильссон из Каролинского института. – Метаболические изменения могут быть диагностическим фактором в этом случае».
«Интересно, что изменения в метаболизме наблюдаются до того, как в мозге начинают формироваться бляшки, характерные для этого заболевания. Различные энергетические балансы соответствуют тому, что мы наблюдали на изображениях мозга при болезни Альцгеймера, но теперь мы обнаружили эти изменения на более ранней стадии», - говорит профессор Мария Анкаркрона.