К концу года в эстонских больницах появится почти 170 изоляционных палат

К концу года в эстонских больницах будет построено почти 170 изоляционных палат, предназначенных для лечения инфекционных больных, в том числе больных коронавирусом. Строительство большинства из них финансируется Европейским фондом регионального развития на сумму 21 миллион евро, передает ERR.
Клиникум Тартуского университета запросил чуть менее миллиона евро на строительство 12 изоляционных палат, девять из которых уже готовы и оставшиеся будут готовы к концу ноября.
Северо-Эстонская региональная больница (PERH) получила от Европейского фонда регионального развития четыре миллиона и построила на эти деньги 35 изоляционных палат, еще четыре были созданы за счет других средств.
Пярнуская больница заимела в рамках проекта около 3,5 миллионов евро и построит на них 28 палат для инфекционных больных, а в Ляэне-Талиннской центральной больнице их будет 33.
Ида-Вируская центральная больница в этом проекте не участвовала, но ходатайствовала о выделении денег из других европейских фондов: всего было получено 27 миллионов евро, на которые построили два центра здоровья и почти 30 изоляционных палат.