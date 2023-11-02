К концу года в эстонских больницах появится почти 170 изоляционных палат

Клиникум Тартуского университета запросил чуть менее миллиона евро на строительство 12 изоляционных палат, девять из которых уже готовы и оставшиеся будут готовы к концу ноября.

Северо-Эстонская региональная больница (PERH) получила от Европейского фонда регионального развития четыре миллиона и построила на эти деньги 35 изоляционных палат, еще четыре были созданы за счет других средств.

Пярнуская больница заимела в рамках проекта около 3,5 миллионов евро и построит на них 28 палат для инфекционных больных, а в Ляэне-Талиннской центральной больнице их будет 33.