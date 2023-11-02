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Заболеваемость коронавирусом в Эстонии за неделю выросла более чем на 40%: скончались три человека

rus.postimees.ee
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Лаборатория в больнице.
Лаборатория в больнице. Фото: Madis Veltman

Число выявленных в Эстонии новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю выросло более чем на 40%, заметно больше стало и пациентов с COVID-19 в больницах, пишет Rus.ERR.

За минувшую неделю в стране зарегистрировали 1148 новых случаев заражения COVID-19, что на 41% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

Всего за минувшую неделю в стране сделали 1800 тестов на коронавирус, из которых 15,2% оказались положительными.

По информации больниц, в течение недели госпитализировали 142 пациента (неделей ранее 86) с коронавирусом. За неделю скончались три пациента с коронавирусом.

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