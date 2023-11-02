ОТКРЫТИЕ ⟩ Употребление клубники помогает предотвратить это серьезное заболевание

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients исследователями из Университета Цинциннати, ежедневное употребление клубники может помочь снизить риск развития деменции у людей среднего возраста с преддиабетом.
В 2022 году профессор Университета Цинциннати Роберт Крикорян опубликовал исследование, показывающее, что ежедневное добавление черники в рацион может снизить риск развития деменции в более позднем возрасте у некоторых групп населения среднего возраста. Он сказал, что исследование клубники является продолжением исследования черники, сообщает Medical Xpress.