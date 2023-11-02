ОТКРЫТИЕ ⟩ Употребление клубники помогает предотвратить это серьезное заболевание

В 2022 году профессор Университета Цинциннати Роберт Крикорян опубликовал исследование, показывающее, что ежедневное добавление черники в рацион может снизить риск развития деменции в более позднем возрасте у некоторых групп населения среднего возраста. Он сказал, что исследование клубники является продолжением исследования черники, сообщает Medical Xpress.

«И клубника, и черника содержат антиоксиданты, называемые антоцианами, которые связаны с различными метаболическими и когнитивными преимуществами для здоровья, - сказал Крикорян. - Есть эпидемиологические данные, свидетельствующие о том, что у людей, регулярно потребляющих клубнику или чернику, с возрастом происходит более медленное снижение когнитивных функций».