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ОТКРЫТИЕ ⟩ Употребление клубники помогает предотвратить это серьезное заболевание

Postimees
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Клубника. Иллюстративное фото
Клубника. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients исследователями из Университета Цинциннати, ежедневное употребление клубники может помочь снизить риск развития деменции у людей среднего возраста с преддиабетом.

В 2022 году профессор Университета Цинциннати Роберт Крикорян опубликовал исследование, показывающее, что ежедневное добавление черники в рацион может снизить риск развития деменции в более позднем возрасте у некоторых групп населения среднего возраста. Он сказал, что исследование клубники является продолжением исследования черники, сообщает Medical Xpress.

«И клубника, и черника содержат антиоксиданты, называемые антоцианами, которые связаны с различными метаболическими и когнитивными преимуществами для здоровья, - сказал Крикорян. - Есть эпидемиологические данные, свидетельствующие о том, что у людей, регулярно потребляющих клубнику или чернику, с возрастом происходит более медленное снижение когнитивных функций».

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