ОТКРЫТИЕ ⟩ Это питательное вещество может предотвратить множество сердечно-сосудистых заболеваний

Этим питательным веществом является марганец, металлический элемент с атомным номером 25. Марганец важен для здоровья, поскольку действует как кофермент, который помогает метаболизировать углеводы и жиры и играет роль в функционировании нервов и мозга. Элемент также способствует образованию соединительной ткани, половых гормонов и костей.

Большинство людей получают достаточно марганца из своего рациона, так как он содержится во многих продуктах, включая цельнозерновые, орехи, листовую зелень, черный перец, кофе, чай и многое другое. Однако дефицит марганца может вызвать мышечную слабость, бесплодие, пороки развития костей и даже судороги.

Исследователи из различных университетов Китая провели совместное исследование, которое может указать на еще одну причину важности марганца. Работая с моделями на мышах, они обнаружили, что этот элемент не только уменьшает количество липидов в кровотоке, которые вызывают образование холестериновых бляшек, но также помогает удалить бляшки со стенок кровеносных сосудов.

«Мы обнаружили активную роль ионов марганца в контроле поступления липидов в кровь», - сказал один из авторов исследования Сяо Ван.

Ван и его коллеги обнаружили, что этот элемент можно связать со специфическим комплексом, необходимым липопротеинам, которые транспортируют липиды, включая холестерин и триглицериды, в кровоток.

Этот комплекс, известный как белковый комплекс оболочки IIм (COPII), должен поддерживать очень точный химический баланс, который нарушается марганцем. Даже пероральный прием марганца резко снижал уровень липидов в крови мышей в результате этого нарушения и очищал бляшки в кровеносных сосудах грызунов.