Причины, по которым возникают трещины на пятках

Стояние. Длительное стояние, особенно на твердом полу, может привести к утолщению кожи стопы. Постоянное трение и давление также может привести к образованию трещин и открытых язв, которые могут кровоточить и причинять боль. Если вам приходится долго стоять, обязательно носите обувь подходящего размера.

Обувь с открытой пяткой. Обувь на тонкой подошве, обнажающая пятку, является одной из основных причин трещин на пятках. Согласно данным EPodiatry.com, ношение обуви с открытой пяткой приводит к расширению области пятки, что, в свою очередь, увеличивает давление на нее и делает ее более восприимчивой к трещинам. Избегайте слишком частого ношения обуви на каблуках, а также обуви с тонкой подошвой. Кроме того, неправильно подобранная обувь может сделать пятки особенно уязвимыми к образованию трещин, кровотечениям и боли. Обувь должна идеально подходить по размеру вашей ноге.

Ожирение. В случае избыточного веса стояние может оказывать очень большое давление на ноги. EPodiatry.com отмечает, что увеличивается давление на жировую подушечку под пяткой, что вызывает ее расширение в стороны - если кожа недостаточно эластична, возникающее в этой области давление приводит к образованию трещин.