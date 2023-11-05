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Причины, по которым возникают трещины на пятках

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Трещины на пятках могут быть вызваны несколькими факторами.
Трещины на пятках могут быть вызваны несколькими факторами. Фото: Shutterstock

Симптомы треснувших пяток включают пожелтение, потемнение и утолщение кожи стопы, которая шелушится, трескается и отслаивается. Из-за постоянно углубляющихся трещин может возникнуть кровотечение и постоянная боль при ходьбе. Почему пятки приходят в такое состояние?

Стояние. Длительное стояние, особенно на твердом полу, может привести к утолщению кожи стопы. Постоянное трение и давление также может привести к образованию трещин и открытых язв, которые могут кровоточить и причинять боль. Если вам приходится долго стоять, обязательно носите обувь подходящего размера.

Обувь с открытой пяткой. Обувь на тонкой подошве, обнажающая пятку, является одной из основных причин трещин на пятках. Согласно данным EPodiatry.com, ношение обуви с открытой пяткой приводит к расширению области пятки, что, в свою очередь, увеличивает давление на нее и делает ее более восприимчивой к трещинам. Избегайте слишком частого ношения обуви на каблуках, а также обуви с тонкой подошвой. Кроме того, неправильно подобранная обувь может сделать пятки особенно уязвимыми к образованию трещин, кровотечениям и боли. Обувь должна идеально подходить по размеру вашей ноге.

Ожирение. В случае избыточного веса стояние может оказывать очень большое давление на ноги. EPodiatry.com отмечает, что увеличивается давление на жировую подушечку под пяткой, что вызывает ее расширение в стороны - если кожа недостаточно эластична, возникающее в этой области давление приводит к образованию трещин.

Заболевания. Например, диабет и гипотиреоз вызывают сухость кожи, делая ее более восприимчивой к образованию трещин на пятках. Кожные болезни, такие как псориаз и экзема, также могут способствовать появлению трещин на пятках. Используйте крем для пяток, это поможет смягчить чрезмерную сухость кожи.

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