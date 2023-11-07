Время еще есть ⟩ Проверьте, входите ли вы в целевую группу скрининговых обследований в этом году!

«Мы призываем всех, кто входит в целевую группу скрининговых обследований на рак в этом году, но еще не успел принять участие в обследованиях, записаться на прием. По всей Эстонии по-прежнему можно записаться на каждое из проводимых скрининговых обследований», — сказала руководитель службы обследований Кассы здоровья Мария Суурна.

Часто представители целевой группы обеспокоены тем, что они еще не получили приглашения принять участие в скрининговых обследованиях. Приглашения рассылаются в электронном виде с помощью услуги уведомлений Государственного портала eesti.ee. Электронное приглашение получат люди, принадлежащие к целевой группе скрининговых обследований, чей адрес электронной почты на Государственном портале eesti.ee перенаправлен на свой личный адрес электронной почты или указан в Регистре народонаселения. Если приглашение не пришло на личную электронную почту, необходимо проверить свою контактную информацию на Государственном портале eesti.ee.

«Касса здоровья также отправляет напоминания по SMS, поэтому, помимо электронной почты, проверьте на портале eesti.ee также и номер своего мобильного телефона, ведь может случиться так, что напоминание попадет к человеку, который на самом деле не принадлежит к целевой группе скрининговых обследований. Проконтролировав свои данные, каждый может убедиться, что он и сам не получит от государства уведомления, предназначенные другому человеку», - сказала Суурна.