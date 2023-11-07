Время еще есть ⟩ Проверьте, входите ли вы в целевую группу скрининговых обследований в этом году!

Касса здоровья напоминает всем людям, входящим в целевую группу скрининговых обследований на рак груди, шейки матки и толстой кишки, что они все еще могут участвовать в обследованиях до конца этого года. Если приглашение еще не пришло, стоит проверить свои контактные данные на Государственном портале eesti.ee.
«Мы призываем всех, кто входит в целевую группу скрининговых обследований на рак в этом году, но еще не успел принять участие в обследованиях, записаться на прием. По всей Эстонии по-прежнему можно записаться на каждое из проводимых скрининговых обследований», — сказала руководитель службы обследований Кассы здоровья Мария Суурна.
Часто представители целевой группы обеспокоены тем, что они еще не получили приглашения принять участие в скрининговых обследованиях. Приглашения рассылаются в электронном виде с помощью услуги уведомлений Государственного портала eesti.ee. Электронное приглашение получат люди, принадлежащие к целевой группе скрининговых обследований, чей адрес электронной почты на Государственном портале eesti.ee перенаправлен на свой личный адрес электронной почты или указан в Регистре народонаселения. Если приглашение не пришло на личную электронную почту, необходимо проверить свою контактную информацию на Государственном портале eesti.ee.
«Касса здоровья также отправляет напоминания по SMS, поэтому, помимо электронной почты, проверьте на портале eesti.ee также и номер своего мобильного телефона, ведь может случиться так, что напоминание попадет к человеку, который на самом деле не принадлежит к целевой группе скрининговых обследований. Проконтролировав свои данные, каждый может убедиться, что он и сам не получит от государства уведомления, предназначенные другому человеку», - сказала Суурна.
По состоянию на начало ноября, наибольшее количество участников на настоящий момент у скрининговых обследований на рак груди (54 %), теперь гораздо проще зарегистрироваться на данный вид скрининговых обследований. Если раньше через дигитальную регистратуру можно было записаться лишь в несколько клиник, то сейчас по сравнению с началом года к системе дигитальной регистратуры присоединилось значительно больше клиник.
Скрининговые обследования на рак толстой кишки и рак шейки матки посещали реже, уровень участия в данных обследованиях составляет соответственно 46% и 41%. «Поскольку обследования проводятся только для определенной возрастной группы через каждые два года или пять лет в зависимости от типа рака, регулярное посещение чрезвычайно важно. С помощью обследования можно обнаружить предраковые изменения еще до появления самого онкологического заболевания и его симптомов, когда его можно успешно лечить. Если у вас возникли проблемы с записью на какое-либо скрининговое обследования, обязательно свяжитесь с Кассой здоровья по инфотелефону +372 669 6630, вам обязательно помогут», - призвала Суурна.
Кого приглашают на скрининговые обследования в 2023 году?
На обследования на раннее обнаружение рака груди приглашаются 50-69-летние женщины 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 и 1973 годов рождения.
На обследования на раннее обнаружение рака шейки матки приглашаются 30–65-летние женщины 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988 и 1993 годов рождения.
На обследования на раннее обнаружение рака толстой кишки приглашаются 60–68-летние мужчины и женщины 1955, 1957, 1959, 1961 и 1963 годов рождения.
Контакты клиник, проводящих скрининговые обследования на рак груди и шейки матки, а также расписание маммографических автобусов, курсирующих по Эстонии, можно найти здесь: https://www.tervisekassa.ee/ru/soeluuringu-kontaktid.
Чтобы принять участие в обследовании на рак толстой кишки, необходимо обратиться к своему семейному врачу, который выдаст набор для взятия пробы. Пробу можно взять дома, а затем отправить в лабораторию в уже оплаченном полученном конверте.
Информацию о скрининговых обследованиях можно получить, написав на адрес Кассы здоровья info@tervisekassa.ee, связавшись со своим семейным врачом или по инфотелефону Кассы здоровья 669 6630. Подробная информация на сайте: www.sõeluuring.ee.