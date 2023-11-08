Парацетамол или ибупрофен? Фармацевт дает советы, как выбрать обезболивающее

В аптеках продается несколько обезболивающих с разными действующими веществами, и не всегда легко найти наиболее подходящий. Фармацевт объясняет, на основании чего следует выбирать обезболивающие и что следует учитывать при их применении.
Фармацевт аптеки Benu Керли Валге-Ребане объясняет, что без рецепта доступны ненаркотические обезболивающие, предназначенные для кратковременного облегчения легкой и умеренной боли. К ним относятся наиболее широко используемые нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, кетопрофен, аспирин, декскетопрофен, напроксен и диклофенак. «Эти активные ингредиенты успокаивают боль, а также снижают температуру и снимают воспаление», – говорит фармацевт. К ненаркотическим обезболивающим также относится парацетамол, но в отличие от НПВП он не оказывает противовоспалительного действия, а действует только на боль и жар.
«Существуют также наркотические обезболивающие или опиоиды от очень сильной боли, например, трамадол, кодеин, морфин, оксиконтин и фентанил, но они выдаются только по рецепту», – объясняет Валге-Ребане.
Выбор правильного обезболивающего
По словам фармацевта, парацетамол обычно является препаратом первого выбора для лечения боли, поскольку он хорошо переносится и имеет мало побочных эффектов.
«Парацетамолу однозначно следует отдать предпочтение тем, у кого чувствительный желудок, повышенная кислотность желудка или язвенная болезнь, поскольку ибупрофен и другие активные вещества, принадлежащие к той же группе, в качестве побочного действия могут вызвать повреждение пищеварительного тракта, включая язвы и кровотечения», – советует Валге-Ребане.
Парацетамолу также могут отдать предпочтение люди, которые используют лекарства, разжижающие кровь, отпускаемые по рецепту, поскольку НПВП влияют на свертываемость крови и увеличивают риск кровотечений. «Парацетамол также может быть первым выбором для астматиков, поскольку в некоторых случаях у человека может быть повышенная чувствительность к активному ингредиенту НПВП, и это может усилить приступы астмы», – говорит Валге-Ребане. Однако если речь идет о воспалительном процессе, в этом случае парацетамол не подойдет, а следует выбрать одного из представителей группы НПВП.
Обезболивающие всегда следует принимать согласно инструкциям, полученным от врача или фармацевта, а также читать инструкцию на упаковке. «Если лекарство принимается от боли, то его можно применять по мере необходимости. Однако если целью лекарства является лечение воспаления, то его необходимо применять регулярно в течение всего периода лечения, а не только при появлении болей», – подчеркивает Валге-Ребане.
Передозировка может вызвать серьезные проблемы со здоровьем
По словам фармацевта, дозировки у всех обезболивающих разные, поэтому необходимо внимательно следовать инструкции на упаковке и при необходимости обратиться за советом к фармацевту. «Например, максимальная суточная доза одного из наиболее часто используемых обезболивающих – парацетамола – составляет 4 г или 4000 мг, и ее нельзя превышать! Даже кратковременная большая передозировка серьезно повреждает печень, а превышение максимальной суточной дозы в три-четыре раза может привести к летальному исходу», – предупреждает Валге-Ребане, которая говорит, что нужно быть осторожными при использовании так называемых отваров от гриппа и парацетамола при в то же время, поскольку чаи также содержат парацетамол.
Лекарства следует давать детям в соответствии с массой тела, поскольку у маленьких детей масса тела и возраст могут различаться. Парацетамол и ибупрофен продаются без рецепта для детей. «Общая суточная доза парацетамола составляет 60 мг на килограмм массы тела, и здесь необходимо учитывать препараты с тем же действующим веществом, которые назначаются в виде сиропа и свечей», – подчеркивает фармацевт.
«С ибупрофеном немного проще, потому что это действующее вещество есть только в сиропах для детей и жевательных таблетках с семи лет (для детей весом более 20 кг). При этом всегда необходимо следить за тем, чтобы при использовании продуктов разных брендов не превышалась рекомендуемая максимальная суточная доза, составляющая 30 мг на килограмм», – говорит Валге-Ребане.
По словам фармацевта, наиболее частыми побочными эффектами передозировки являются диарея, тошнота, желудочно-кишечные кровотечения и язвы, общее увеличение риска кровотечений, ухудшение функции почек, головокружение, сонливость, звон в ушах (шум в ушах) и головная боль. Долгосрочные риски включают повреждение почек и печени. «Передозировка парацетамола особенно опасна, поскольку печень не способна нейтрализовать опасное промежуточное соединение при слишком высокой дозе, и в результате клетки печени разрушаются. То же самое может произойти, если вы примете разрешенную дозу парацетамола, но добавите алкоголь», – подчеркивает Валге-Ребане.
Если возникает необходимость применения нескольких разных обезболивающих средств, следует помнить, что обезболивающие, относящиеся к классу НПВП, не следует комбинировать друг с другом, так как их побочные эффекты схожи, а при их совместном применении велика вероятность возникновения некоторых побочных эффектов. будет увеличиваться.
Фармацевт подчеркивает, что все безрецептурные обезболивающие следует применять как можно короче, а при необходимости более длительного применения следует обратиться к врачу.
Причина боли требует лечения
Фармацевт подчеркивает, что боль – это всегда симптом чего-то. «Если мы уберем боль, но не лечим ее причину, то мы будем продолжать ходить по кругу, – говорит Валге-Ребане и добавляет, что может возникнуть риск переборщить с применением обезболивающих. – Например, почувствовав небольшую боль в колене и приняв обезболивающее, боль утихает, и человек может сразу о ней забыть. Однако в этом случае пораженный сустав может оказаться перегруженным, первоначальная проблема может ухудшиться, а заживление может занять больше времени».
Руководство по дозировке лекарств
Парацетамол – разовая разрешенная доза до 1 г (1000мг) каждые четыре-шесть часов. Максимальная суточная доза составляет 4 г (4000 мг).
Дети: 10–15 мг на килограмм массы тела каждые четыре-шесть часов. Максимальная суточная доза составляет 60 мг/кг.
Ибупрофен – разовая разрешенная доза 400мг, далее при необходимости по 200мг или 400мг каждые шесть-восемь часов или по мере необходимости, но не более трех раз в сутки.
Максимальная суточная доза составляет 1200 мг.
Дети: 7-10 мг на килограмм массы тела три-четыре раза в день, то есть каждые шесть-восемь часов. Максимальная суточная доза составляет 30 мг/кг.