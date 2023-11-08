Парацетамол или ибупрофен? Фармацевт дает советы, как выбрать обезболивающее

«С ибупрофеном немного проще, потому что это действующее вещество есть только в сиропах для детей и жевательных таблетках с семи лет (для детей весом более 20 кг). При этом всегда необходимо следить за тем, чтобы при использовании продуктов разных брендов не превышалась рекомендуемая максимальная суточная доза, составляющая 30 мг на килограмм», – говорит Валге-Ребане.

По словам фармацевта, наиболее частыми побочными эффектами передозировки являются диарея, тошнота, желудочно-кишечные кровотечения и язвы, общее увеличение риска кровотечений, ухудшение функции почек, головокружение, сонливость, звон в ушах (шум в ушах) и головная боль. Долгосрочные риски включают повреждение почек и печени. «Передозировка парацетамола особенно опасна, поскольку печень не способна нейтрализовать опасное промежуточное соединение при слишком высокой дозе, и в результате клетки печени разрушаются. То же самое может произойти, если вы примете разрешенную дозу парацетамола, но добавите алкоголь», – подчеркивает Валге-Ребане.

Если возникает необходимость применения нескольких разных обезболивающих средств, следует помнить, что обезболивающие, относящиеся к классу НПВП, не следует комбинировать друг с другом, так как их побочные эффекты схожи, а при их совместном применении велика вероятность возникновения некоторых побочных эффектов. будет увеличиваться.

Фармацевт подчеркивает, что все безрецептурные обезболивающие следует применять как можно короче, а при необходимости более длительного применения следует обратиться к врачу.

Причина боли требует лечения

Фармацевт подчеркивает, что боль – это всегда симптом чего-то. «Если мы уберем боль, но не лечим ее причину, то мы будем продолжать ходить по кругу, – говорит Валге-Ребане и добавляет, что может возникнуть риск переборщить с применением обезболивающих. – Например, почувствовав небольшую боль в колене и приняв обезболивающее, боль утихает, и человек может сразу о ней забыть. Однако в этом случае пораженный сустав может оказаться перегруженным, первоначальная проблема может ухудшиться, а заживление может занять больше времени».