За неделю случаев заражения коронавирусом стало вдвое больше

На прошлой неделе коронавирусом заболели 1829 человек, зараженность по сравнению с предыдущей неделей выросла почти на 60 процентов. Учитывая рост случаев заболевания, людям старше 60 лет следует задуматься о вакцинации от коронавируса.

Как подчеркнула заведующая отделом эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здравоохранения Кярт Сыбер, учитывая рост числа случаев, людям старше 60 лет необходимо как можно скорее пройти вакцинацию от коронавируса.

«Экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует в этом сезоне вакцинировать людей из группы риска, а это в основном люди в возрасте 60+ и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. Это в том случае, если с момента последней прививки или после перенесенного коронавируса прошло более шести месяцев», – сказала Сыбер, подчеркнув, что вакцинация бесплатна.

В начале ноября циркулирующий в Эстонии штамм коронавируса в первую очередь отправляет в больницы непривитых пожилых людей. «За прошедшую неделю из-за симптоматического COVID-19 были госпитализированы 149 пациентов, почти 75 процентов из них старше 60 лет, причем подавляющее большинство из них также не привиты», – пояснила Сыбер. Вакцинация против коронавируса – единственный вариант предотвращения тяжелых случаев заболевания у пожилых людей.