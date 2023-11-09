За неделю гриппом заболели 15, а коронавирусом 1829 человек

По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе вирусом гриппа А заболели пятеро, а коронавирусом - 1829 человек. Шестеро заболевших коронавирусом скончались.
У 12 заболевших гриппом обнаружен вирус гриппа А, у троих - гриппа B. За неделю заболеваемость гриппом выросла вдвое. Больше всего заболевших гриппом было в Таллинне и Харьюмаа. По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия, в связи с гриппом за неделю госпитализированы один ребенок и один пожилой пациент, оба не были вакцинированы.
За неделю зарегистрировано 1829 случаев коронавируса. Заболеваемость выросла на 60 процентов. В больницу были доставлены 220 человек, 149 из них из-за симптомов коронавируса. За неделю скончались шестеро заболевших коронавирусом.
Всего на прошлой неделе вирусами острых респираторных заболеваний заболели 3311 человек, треть из них - дети до 14 лет. Средний показатель заболеваемости на 100 000 жителей составил 248,6. Выше среднего показатель заболеваемости ОРЗ был в Taртумаа, Ляэнемаа, Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Вильяндимаа, Йыгевамаа, Рапламаа и Пярнумаа.