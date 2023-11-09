За неделю гриппом заболели 15, а коронавирусом 1829 человек

У 12 заболевших гриппом обнаружен вирус гриппа А, у троих - гриппа B. За неделю заболеваемость гриппом выросла вдвое. Больше всего заболевших гриппом было в Таллинне и Харьюмаа. По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия, в связи с гриппом за неделю госпитализированы один ребенок и один пожилой пациент, оба не были вакцинированы.