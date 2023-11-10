Ученые: высокие люди могут быть подвержены различным сердечно-сосудистым заболеваниям

Среди 1201 взрослого человека генетические варианты связаны с его ростом.

Повышенный риск может быть связан с тем, что у высоких детей выше уровень гормона тиреотропина, который одновременно стимулирует ранний рост и вызывает некоторую уязвимость сердца.

«Одна из идей для будущих исследований - использовать визуализацию сердца, чтобы увидеть, наблюдаются ли изменения в различных компонентах структуры сердца на протяжении всей жизни у людей, которые с детства были выше ростом», - говорит Ричардсон.

Сридхаран Рагхаван из Медицинской школы Аншутского университета Колорадо, изучавший связь между ростом и различными заболеваниями, говорит, что полученные результаты могут стать основой для исследования того, что способствует развитию таких заболеваний, как фибрилляция предсердий, у определенных людей.

«Существуют некоторые потенциальные варианты, которые связывают рост с этими сердечными заболеваниями, но нам еще предстоит выяснить, что это за ассоциации», - говорит он.

Более позитивным моментом является то, что как дети, так и взрослые, имеющие рост выше среднего, имеют более низкий риск развития ишемической болезни сердца или инсульта на определенном этапе жизни. По их предположению, определенные генетические варианты могут влиять как на рост, так и на некоторые аспекты здоровья сердца.

«У высоких людей, как правило, более благоприятный липидный или жировой профиль крови и более низкое среднее артериальное давление», - говорит Ричардсон.