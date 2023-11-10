Ученые: высокие люди могут быть подвержены различным сердечно-сосудистым заболеваниям

По мнению ученых, дети с высоким ростом в зрелом возрасте могут быть подвержены различным сердечно-сосудистым заболеваниям под влиянием повышенного уровня гормона тиреотропина, стимулирующего ранний рост. Наиболее опасным из них является фибрилляция предсердий, которая может приводить к учащенному сердцебиению и целому ряду осложнений.
Дети с ростом выше среднего могут подвергаться во взрослом возрасте повышенному риску развития некоторых видов сердечно-сосудистых заболеваний, однако их рост, по-видимому, защищает и от других состояний.
Среди взрослых высокий рост ассоциируется с меньшим риском развития таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, но, с другой стороны, исследования показали, что у высоких людей выше риск нерегулярного сердцебиения.
Чтобы лучше понять, как рост может влиять на здоровье сердца, Том Ричардсон из Бристольского университета (Великобритания) и его коллеги использовали базу данных UK Biobank для анализа более чем 454 000 взрослых людей. Группа собрала информацию о генетике, сердечно-сосудистых заболеваниях и росте, который условно подразделяется на «низкий», «средний» и «высокий». Участников в возрасте 10 лет также спрашивали, считают ли они себя низкими, высокими или среднего роста.
Далее ученые применили метод менделевской рандомизации, который использует генетические вариации у людей в качестве части случайного отбора для некоторых исследований. В результате было выявлено 840 генетических вариантов, связанных с ростом детей, и 1201 вариант, связанный с ростом взрослых.
Сопоставив эту информацию с диагнозами сердечно-сосудистых заболеваний участников, ученые обнаружили, что у тех, кто в 10 лет отмечал рост выше среднего, во взрослом возрасте чаще развивалась фибрилляция предсердий - нерегулярный и часто аномально быстрый сердечный ритм, а также аневризма аорты и отек аорты, который может привести к ее разрыву. Это сравнимо с теми, кто не отличался высоким ростом в 10 лет, но вырос во взрослом возрасте.
Среди 1201 взрослого человека генетические варианты связаны с его ростом.
Повышенный риск может быть связан с тем, что у высоких детей выше уровень гормона тиреотропина, который одновременно стимулирует ранний рост и вызывает некоторую уязвимость сердца.
«Одна из идей для будущих исследований - использовать визуализацию сердца, чтобы увидеть, наблюдаются ли изменения в различных компонентах структуры сердца на протяжении всей жизни у людей, которые с детства были выше ростом», - говорит Ричардсон.
Сридхаран Рагхаван из Медицинской школы Аншутского университета Колорадо, изучавший связь между ростом и различными заболеваниями, говорит, что полученные результаты могут стать основой для исследования того, что способствует развитию таких заболеваний, как фибрилляция предсердий, у определенных людей.
«Существуют некоторые потенциальные варианты, которые связывают рост с этими сердечными заболеваниями, но нам еще предстоит выяснить, что это за ассоциации», - говорит он.
Более позитивным моментом является то, что как дети, так и взрослые, имеющие рост выше среднего, имеют более низкий риск развития ишемической болезни сердца или инсульта на определенном этапе жизни. По их предположению, определенные генетические варианты могут влиять как на рост, так и на некоторые аспекты здоровья сердца.
«У высоких людей, как правило, более благоприятный липидный или жировой профиль крови и более низкое среднее артериальное давление», - говорит Ричардсон.
По мнению Рагхавана, высокие люди могут иметь привилегированное происхождение, что может влиять на их более низкий риск развития некоторых сердечно-сосудистых заболеваний в большей степени, чем их генетика. Однако Ричардсон утверждает, что при использовании метода Менделя со случайной выборкой результаты не так легко исказить такими факторами, как социально-экономический статус.