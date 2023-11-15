Исследование: одно и то же вещество может и обнаруживать, и убивать рак

Группа Чжун-Инь Чжана разработала TP1L - очень мощный и селективный молекулярный ингибитор. Он нацелен на фермент TC-PTP, или иммунную Т-клеточную белковую тирозинфосфатазу, в клетках и «глушит» его, сообщает Eureka Alert.

По словам Чжана, недавние исследования показали, что удаление TC-PTP в некоторых опухолевых клетках способствует появлению антигена, который предупреждает иммунную систему о присутствии опухолевых клеток. Другие исследования показали, что потеря фермента в Т-клетках стимулирует активацию и пролиферацию Т-клеток, что направляет иммунные клетки на борьбу и уничтожение опухолевых клеток.

Иммунотерапия рака - это лечение, при котором иммунная система организма использует для поиска и уничтожения опухолевых клеток не лекарственные препараты, а лекарственные соединения, которые воздействуют на опухолевые клетки.

По словам Чжана, двойная роль TC-PTP делает его привлекательной мишенью для разработки новых средств иммунотерапии рака. Чжан и его команда продолжат разработку TP1L в Университете Пердью.