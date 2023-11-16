В Эстонии резко выросло число заболевших коронавирусом: два человека скончались

Число выявленных в Эстонии новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю выросло почти на 50%, больше стало и пациентов с COVID-19 в больницах, пишет Rus.ERR.
За минувшую неделю в стране зарегистрировали 2706 новых случаев заражения COVID-19, что на 47,9% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.
По информации больниц, в течение недели госпитализировали 230 пациентов (неделей ранее 220) с коронавирусом. 78 пациентов попали в больницы из-за симптоматического COVID-19.
За неделю скончались два пациента с коронавирусом.