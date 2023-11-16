Сезон гриппа и ОРВИ в разгаре: какие домашние средства помогают бороться с вирусами?

Не будет лишней и настойка прополиса. Это средство можно использовать для семидневного лечения в период гриппа по мере сил, а также можно использовать эстрагон в смеси с медом. Напиток из еловых ягод также является очень хорошим тонизирующим средством в период гриппа.

Противовоспалительная гвоздика

При простуде и боли в горле наша семья пьет чай из шиповника с гвоздикой и имбирем (можно также добавить пунш, иссоп или шалфей). Гвоздика обладает противовоспалительным действием и полезна для горла, имбирь оказывает согревающее действие, а имбирь насыщает организм каротинами и витамином С. Гвоздику также можно использовать в сочетании с фруктами и овощами.

Для приготовления чая измельченные ягоды заливают горячей водой, настаивают 5-10 минут, и чай готов.

Если у вас есть ягоды можжевельника, их можно использовать в сезон гриппа, так как можжевельник помогает убивать микробы. Ягоды можжевельника можно добавлять в пищу, использовать в бане или добавлять в воду для купания.

При болях в суставах можно использовать лабазник и сабельник болотный с добавлением шиповника. Для этого мы приготовили мазь для суставов из сабельника болотного с добавлением можжевельника и гвоздичного масла. В мазь можно также добавить сосновые почки. Боль в суставах можно снять также теплой ванной с сосновыми иголками или сосновыми сучками.