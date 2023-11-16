Сезон гриппа и ОРВИ в разгаре: какие домашние средства помогают бороться с вирусами?

Чтобы не заболеть в этот пик вирусного сезона, стоит питать свой организм местными ягодами, богатыми витаминами, травами, содержащими минералы и эфирные масла, чистыми продуктами, качественным медом и хорошенько высыпаться. Все это является залогом крепкого здоровья.
Обязательно нужно много заниматься спортом на свежем воздухе – это лучше, чем капсулы с витамином D. Каждый лучик солнца нужно ловить в природе и в жизни!
Какие же растения использовать для оздоровления организма? Одним из наиболее эффективных средств, способствующих укреплению сопротивляемости организма, является богатый витамином С шиповник. Помимо витамина С, шиповник богат минеральными веществами и каротинами, которые способствуют регенерации слизистых оболочек. Плоды шиповника помогают организму бороться с микробами, вызывающими заболевания, и уничтожать их.
Облепиха – ягода, богатая витамином С и каротинами. Из замороженных ягод можно приготовить вкусный напиток в блендере. Полезно и вкусно также облепиховое масло с медом, которое лечит горло и способствует восстановлению слизистой оболочки.
Против вирусов
Растением, убивающим вирусы, является эхинацея пурпурная, настойку которой можно добавлять в чай, чтобы спирт не улетучился. Настойка принимается по 30 капель три раза в день. Я принимаю немного настойки, когда прихожу из людного места или чувствую, что заболеваю.
Из эхинацеи можно приготовить чай и пить его курсом в течение 14 дней. В саду лечебных растений «Карепа», например, мы добавляем измельченную эхинацею в смесь для холодного чая вместе с цветками липы, иссопом и душицей – все эти травы являются противовирусными и жаропонижающими.
А вот природным антибиотиком является хрен, который можно использовать, например, для приготовления ароматизированного сливочного масла с добавлением сливок и сахара. Его можно намазывать на домашний хлеб, выпечку или лепешку. В сезон гриппа в тертый хрен можно добавлять масло и мед. Клюква также обладает антибиотическими свойствами, поэтому сок и варенье из нее полезны в сезон гриппа. К числу других иммуноукрепляющих ингредиентов относится сок черной бузины. Стоит выращивать черную бузину и использовать ее ягоды, когда они созревают в октябре.
Не будет лишней и настойка прополиса. Это средство можно использовать для семидневного лечения в период гриппа по мере сил, а также можно использовать эстрагон в смеси с медом. Напиток из еловых ягод также является очень хорошим тонизирующим средством в период гриппа.
Противовоспалительная гвоздика
При простуде и боли в горле наша семья пьет чай из шиповника с гвоздикой и имбирем (можно также добавить пунш, иссоп или шалфей). Гвоздика обладает противовоспалительным действием и полезна для горла, имбирь оказывает согревающее действие, а имбирь насыщает организм каротинами и витамином С. Гвоздику также можно использовать в сочетании с фруктами и овощами.
Для приготовления чая измельченные ягоды заливают горячей водой, настаивают 5-10 минут, и чай готов.
Если у вас есть ягоды можжевельника, их можно использовать в сезон гриппа, так как можжевельник помогает убивать микробы. Ягоды можжевельника можно добавлять в пищу, использовать в бане или добавлять в воду для купания.
При болях в суставах можно использовать лабазник и сабельник болотный с добавлением шиповника. Для этого мы приготовили мазь для суставов из сабельника болотного с добавлением можжевельника и гвоздичного масла. В мазь можно также добавить сосновые почки. Боль в суставах можно снять также теплой ванной с сосновыми иголками или сосновыми сучками.
Если же вы страдаете от желудочного гриппа в сезон эпидемий, то вам следует искать помощи в шишках ольхи и коре дуба, к которым можно добавить гвоздику, тмин, кориандр или полынь (предупреждение: полынь очень горькая). Однако для некоторых вирусов желудочного гриппа одних только шишек ольхи недостаточно, необходимо добавлять травы, содержащие эфирные масла. Зверобой, который также помогает при воспалении, действует слабее.
Вообще, в сезон гриппа рекомендуется употреблять как можно больше салатов и сырых продуктов – разумеется, местных: клюкву, хрен, яблоки, бруснику, черную смородину, квашеную капусту и другие ферментированные садовые и лесные продукты. Хорошо иметь их в холодильнике, так как в домашних растениях содержится гораздо больше витамина С, чем в заграничных фруктах. Откажитесь также от молочных продуктов, пшеничной муки (замените ее, например, спельтой или гречкой) и белого сахара, который можно с успехом заменить медом.
При гриппе
Если же профилактических мер недостаточно и грипп все-таки одолел вас, следует уделить большое внимание очищению организма и пить очищающие чайные смеси, способствующие выведению из организма остатков микроорганизмов. В качестве примера хороших чаев можно привести чай из лабазника, липы и цветков бузины.
Иссоп, тимьян и сосновые почки помогают облегчить кашель, их можно заваривать в виде чая или добавлять в воду для ингаляций. Также можно использовать растения, содержащие муцил, такие как цветки девятилистника, кассинарис, алоэ, кустарниковые листья. Из исландского мха и ягод шиповника получается хороший чай от кашля.
При кашле и простуде полезно смазывать нос и область легких мазью из сосновых почек, багульника болотного и сандалового дерева.