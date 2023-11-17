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За полтора месяца коронавирус унес жизни 37 человек

Эйли Арула
, журналист
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Пирет Митт, руководитель службы инфекционного контроля Клиникума Тартуского университета, отметила, что в настоящее время в стационарном лечении с коронавирусом больше всего нуждаются люди старше 60 лет, не сделавшие ревакцинацию против вируса.
Пирет Митт, руководитель службы инфекционного контроля Клиникума Тартуского университета, отметила, что в настоящее время в стационарном лечении с коронавирусом больше всего нуждаются люди старше 60 лет, не сделавшие ревакцинацию против вируса. Фото: Margus Ansu

Число людей, инфицированных коронавирусом, вновь стремительно растет, увеличивается количество госпитализаций и смертей. Именно поэтому для посещения домов попечения снова необходима предварительная регистрация, а во многих больницах снова обязательны маски. Болеют не только пациенты, но и медицинский персонал.

В настоящее время в стационарном лечении в Клиникуме Тартуского университета нуждается 51 пациент, инфицированный коронавирусом. Среди них есть те, у кого коронавирус является основным, и те, у кого он является сопутствующим заболеванием. В настоящее время три человека находятся в отделении интенсивной терапии в связи с коронавирусной инфекцией, один пациент также находится в отделении интенсивной терапии в связи с гриппом.

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