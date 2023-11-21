Намечается прорыв: ученые создают мощное средство против смертельных заболеваний мозга

Исследование, опубликованное в журнале Stem Cell Reports, выявило способ устранить утечки в сосудах и предотвратить осложнения, вызванные повреждением мелких кровеносных сосудов, сообщает Кембриджский университет.

Повреждение мелких кровеносных сосудов головного мозга является основной причиной возрастного снижения когнитивных функций и почти половины случаев развития деменции. Это состояние связано также с пятой частью всех ишемических инсультов, при которых тромб блокирует приток крови и кислорода к мозгу.

Большинство случаев повреждения сосудов связаны с такими состояниями, как высокое кровяное давление и диабет второго типа, и часто поражают людей среднего возраста. Однако существуют некоторые редкие наследственные формы заболевания, которые могут поражать молодых людей, часто после 30 лет. Как наследственные, так и другие формы заболевания имеют сходные характеристики.

Сотрудники Научно-исследовательского института сердца и легких Виктора Филлипа Дахдале при Кембриджском университете использовали клетки, взятые из биопсии кожи пациентов. У исследованных пациентов была одна из этих редких форм заболевания мелких сосудов, вызванная мутацией гена COL4.

В ходе перепрограммирования клетки стало возможным создавать стволовые клетки, которые могут развиться практически в любую клеточную структуру организма. Затем команда использовала эти стволовые клетки для создания клеток кровеносных сосудов головного мозга и создала модель заболевания, которая имитирует дефекты, наблюдаемые в мозге пациентов.