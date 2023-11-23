Десятки тысяч жителей Эстонии воспользовались возможностью бесплатно вакцинироваться от гриппа

Член правления Кассы здоровья Майви Парв признала, что в защите от гриппа больше всего нуждаются группы риска – люди старше 60 лет; состоящие на службе в учреждениях общего и специального ухода; дети до 7 лет; беременные женщины и несовершеннолетние, которые подвергаются более высокому риску осложнений и тяжелого течения болезни из-за состояния здоровья.