Десятки тысяч жителей Эстонии воспользовались возможностью бесплатно вакцинироваться от гриппа

В октябре и ноябре более 90 000 человек из группы риска получили бесплатную вакцину от гриппа, что составило почти 80% вакцин, имевшихся у Кассы здоровья. Кроме того, возможностью получить платную вакцину воспользовались более 40 000 человек, не входящих в группу риска, пишет Rus.ERR.
Член правления Кассы здоровья Майви Парв признала, что в защите от гриппа больше всего нуждаются группы риска – люди старше 60 лет; состоящие на службе в учреждениях общего и специального ухода; дети до 7 лет; беременные женщины и несовершеннолетние, которые подвергаются более высокому риску осложнений и тяжелого течения болезни из-за состояния здоровья.
Касса здоровья, закупившая в этом году 113 000 доз вакцины, оплачивает вакцинацию от гриппа представителей группы риска.