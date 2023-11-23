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Десятки тысяч жителей Эстонии воспользовались возможностью бесплатно вакцинироваться от гриппа

rus.postimees.ee
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Грипп.
Грипп. Фото: Sander Ilvest

В октябре и ноябре более 90 000 человек из группы риска получили бесплатную вакцину от гриппа, что составило почти 80% вакцин, имевшихся у Кассы здоровья. Кроме того, возможностью получить платную вакцину воспользовались более 40 000 человек, не входящих в группу риска, пишет Rus.ERR.

Член правления Кассы здоровья Майви Парв признала, что в защите от гриппа больше всего нуждаются группы риска – люди старше 60 лет; состоящие на службе в учреждениях общего и специального ухода; дети до 7 лет; беременные женщины и несовершеннолетние, которые подвергаются более высокому риску осложнений и тяжелого течения болезни из-за состояния здоровья.

Касса здоровья, закупившая в этом году 113 000 доз вакцины, оплачивает вакцинацию от гриппа представителей группы риска.

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