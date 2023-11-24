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Открытие ⟩ Широко используемое средство убивает раковые клетки

rus.postimees.ee
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Postimees

Анестетик лидокаин, используемый в амбулаторных медицинских процедурах, активирует определенные рецепторы горького вкуса через два уникальных механизма, которые приводят к гибели раковых клеток.

Открытие, сделанное исследователями из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете, позволит начать клинические испытания по включению лидокаина в стандартную схему лечения пациентов с раком головы и шеи.

Лидокаин и ранее ассоциировался с благоприятным воздействием на онкологических больных, однако до сих пор не было известно, как и почему это происходит. Исследование было опубликовано в журнале Cell Report.

В ходе исследования было установлено, что лидокаин активирует рецептор T2R14, чувствительный к горькому вкусу, который в изобилии присутствует во многих раковых клетках. При активации этого рецептора запускается процесс, называемый апоптозом, в результате которого раковые клетки погибают. Лидокаин способен активировать рецептор T2R14 через перегрузку митохондрий ионами кальция и ингибирование белкового комплекса протеасомы, что приводит к гибели клеток.

Предыдущие работы группы исследователей показали, что рецепторы горького вкуса присутствуют во многих раковых клетках полости рта и горла.

Исследователи планируют провести клинические испытания по добавлению лидокаина к стандартным методам лечения рака головы и шеи, поскольку это открытие дает надежду на более эффективные варианты лечения.

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