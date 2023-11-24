Открытие ⟩ Широко используемое средство убивает раковые клетки

Открытие, сделанное исследователями из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете, позволит начать клинические испытания по включению лидокаина в стандартную схему лечения пациентов с раком головы и шеи.

Лидокаин и ранее ассоциировался с благоприятным воздействием на онкологических больных, однако до сих пор не было известно, как и почему это происходит. Исследование было опубликовано в журнале Cell Report.

В ходе исследования было установлено, что лидокаин активирует рецептор T2R14, чувствительный к горькому вкусу, который в изобилии присутствует во многих раковых клетках. При активации этого рецептора запускается процесс, называемый апоптозом, в результате которого раковые клетки погибают. Лидокаин способен активировать рецептор T2R14 через перегрузку митохондрий ионами кальция и ингибирование белкового комплекса протеасомы, что приводит к гибели клеток.

Предыдущие работы группы исследователей показали, что рецепторы горького вкуса присутствуют во многих раковых клетках полости рта и горла.