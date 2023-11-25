Вспышка детской пневмонии в Китае: человечеству грозит новая пандемия?

Поскольку в распоряжении ВОЗ есть лишь ответы китайской стороны, выводы экспертов организации очень осторожны и сводятся к тому, что пока для оценки возможных рисков слишком мало информации. При этом они подчеркивают, что, учитывая наступление зимнего сезона, рост респираторных заболеваний вполне ожидаем.

В ВОЗ дополнительно уточнили, что пока не видят причин рекомендовать какие-либо специальные меры для путешествующих в Китай, а также не рекомендуют вводить ограничения на торговлю. Эксперты дают лишь общие рекомендации избегать поездок при наличии симптомов, указывающих на респираторное заболевание, а в случае их появления советуют обратиться за медицинской помощью.

Стоит ли переживать из-за этих новостей?

Пока точно нет. В Китае действительно наблюдается сильный рост респираторных заболеваний, что видно, например, по трендам диагностики гриппа. За прошлую неделю выявлено 7700 случаев, подавляющее большинство - это грипп типа А (H3). Рост заболеваемости гриппом сам по себе может быть причиной наплыва заболевших в больницы, на что и обратили внимание СМИ. Но примерно такой же уровень заболеваемости наблюдался в Китае, например, в 2018, 2019 и 2020 годах, а в 2022-м заболеваемость была даже вдвое выше. Единственное объективное отличие нынешней волны по сравнению с прошлыми заключается в том, что она началась несколько раньше, чем обычно.