Вспышка детской пневмонии в Китае: человечеству грозит новая пандемия?

На этой неделе мировые СМИ сообщили о вспышке «загадочной детской пневмонии» в нескольких регионах Китая, пишет Meduza.
В большинстве случаев в качестве первоисточника информации о вспышке заболевания упоминалось письмо профессиональной медицинской почтовой рассылки ProMED, которую поддерживает Международное общество по инфекционным заболеваниям (ISID). В самом письме один из сотрудников ISID Дэн Сильвер приводит цитаты из статьи тайваньского новостного сайта Ftwnews, опубликованной 21 ноября. В ней говорится о резком росте заболеваемости пневмонией в Китае, который привел к перегрузке больниц в Пекине, провинции Ляонин и «других местах».
Помимо фотографий из китайских больниц, в статье приведена цитата анонимного жителя Пекина: по его словам, многие из заболевших были госпитализированы, при этом «они не кашляют и не имеют никаких симптомов, у них просто высокая температура, у многих развиваются легочные узелки». Кроме того, со ссылкой на того же собеседника в тексте утверждалось, что власти пытаются скрыть рост заболеваемости. «[Здесь] все является государственной тайной», - резюмировал источник Ftwnews.
На следующий день, 22 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что официально запросила у властей Китая данные по заболеваемости гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом (RSV) и другими инфекционными агентами, вызывающими простуды и пневмонии. В ВОЗ признали, что пока не знают, связаны ли сообщения в СМИ о «таинственной пневмонии» с ростом инфекционных заболеваний, о котором китайские медики сообщали ранее, 13 ноября.
Наконец, 23 ноября ВОЗ выпустила короткий доклад о том, что стало известно из оперативно последовавшего ответа китайских властей и как эксперты организации оценивают риски, связанные с ростом заболеваемости.
К каким выводам пришла ВОЗ?
Главный вопрос, который интересовал экспертов, заключался в том, действительно ли в Китае наблюдаются локализованные очаги (кластеры) заболеваемости пневмонией, о которых писала пресса, либо же речь идет об обычном ожидаемом сезонном росте количества инфекций. Однозначного ответа в отчете нет. Разъяснения китайских медицинских чиновников на запрос ВОЗ сводятся к следующему:
- в стране действительно растет количество обращений за медицинской помощью и госпитализаций детей в связи с пневмонией;
- в случае пневмоний, вызванных бактерией Mycoplasma pneumoniae, рост заболеваемости наблюдается еще с мая; в случае заболеваний, вызванных другими патогенами - RSV, аденовирусами и вирусом гриппа, - с октября;
- этот рост не привел к тому, что нагрузка из-за притока пациентов превысила возможности больниц;
- китайские медики не видят изменений в том, как проявляются эти заболевания по сравнению с их обычным течением;
- никаких необычных или новых патогенов или необычных клинических проявлений, в том числе в Пекине и Ляонине, не выявлено. Общий рост респираторных заболеваний вызван несколькими упомянутыми выше известными патогенами.
Кроме того, китайские власти сообщили, что с середины октября в стране ввели усиленный надзор за респираторными заболеваниями, в том числе впервые стали систематически проверять заболевших на наличие инфекции, вызванной упомянутой выше бактерией Mycoplasma pneumoniae. Последняя часто является причиной детских легких респираторных заболеваний, но лабораторная диагностика в случае таких заболеваний проводится очень редко, так как обычно заболевания проявляются как легкая простуда. Возможно, именно увеличение числа тестирований и привело к видимому росту выявленных заболеваний.
Поскольку в распоряжении ВОЗ есть лишь ответы китайской стороны, выводы экспертов организации очень осторожны и сводятся к тому, что пока для оценки возможных рисков слишком мало информации. При этом они подчеркивают, что, учитывая наступление зимнего сезона, рост респираторных заболеваний вполне ожидаем.
В ВОЗ дополнительно уточнили, что пока не видят причин рекомендовать какие-либо специальные меры для путешествующих в Китай, а также не рекомендуют вводить ограничения на торговлю. Эксперты дают лишь общие рекомендации избегать поездок при наличии симптомов, указывающих на респираторное заболевание, а в случае их появления советуют обратиться за медицинской помощью.
Стоит ли переживать из-за этих новостей?
Пока точно нет. В Китае действительно наблюдается сильный рост респираторных заболеваний, что видно, например, по трендам диагностики гриппа. За прошлую неделю выявлено 7700 случаев, подавляющее большинство - это грипп типа А (H3). Рост заболеваемости гриппом сам по себе может быть причиной наплыва заболевших в больницы, на что и обратили внимание СМИ. Но примерно такой же уровень заболеваемости наблюдался в Китае, например, в 2018, 2019 и 2020 годах, а в 2022-м заболеваемость была даже вдвое выше. Единственное объективное отличие нынешней волны по сравнению с прошлыми заключается в том, что она началась несколько раньше, чем обычно.
Пока, помимо простой аналогии с SARS-CoV-2, никаких объективных оснований предполагать появление в Китае новых патогенов нет. Чтобы серьезно говорить об их обнаружении, нужны данные лабораторной диагностики. Такая проверка патогенов рутинно ведется не только в Китае, но и по всему миру, и как только гипотетический новый инфекционный агент займет сколько-нибудь значимую долю в общей заболеваемости, он обязательно будет обнаружен независимо в разных странах.