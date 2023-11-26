NEW SCIENTIST ⟩ Анализ крови может указать на депрессивное расстройство

Депрессия является наиболее распространенным психическим заболеванием в мире, особенно среди подростков. Например, в США, по оценкам, в 2021 году каждый пятый подросток соответствовал критериям депрессивного расстройства. Однако его диагностика и лечение затруднены из-за отсутствия объективных мер.

Сесилия Флорес из Университета Макгилла в Канаде и ее коллеги проанализировали образцы крови 62 подростков в США в возрасте от 13 до 18 лет, у 34 из которых была диагностирована депрессия. Ни у одного из участников не было других заболеваний. Команда измерила количество различных молекул микроРНК в крови, которые помогают регулировать активность генов.

Приняв во внимание такие факторы, как возраст, пол и социально-экономический статус, команда обнаружила, что у участников с депрессией уровень девяти микроРНК в крови был выше, чем у людей без этого заболевания. Эти специфические молекулы микроРНК уникальны для подросткового возраста и, как известно, играют роль в развитии мозга и когнитивных процессов, сказала Флорес на конференции Общества нейробиологии 13 ноября в Вашингтоне.

Команда также обнаружила, что через девять месяцев после отбора проб повышенные уровни этих маркеров были связаны с более тяжелыми симптомами у участников.

Флорес говорит, что эти результаты могут помочь нам раньше диагностировать подростковую депрессию или выявить тех, кто находится в группе более высокого риска. «Эти маркеры также могут помочь нам узнать, что происходит в мозге подростков, которые находятся в депрессии», - говорит она.

Но не все испытывают депрессию одинаково, поэтому результаты могут не охватывать все биологические маркеры, которые могут указывать на это состояние, говорит Диего Пиццагалли из больницы Маклин в Массачусетсе.