Лутсар: пандемия коронавируса не будет последним подобным кризисом

«Одна рекомендация, которую я дам, [заключается в том], что наивно надеяться, что [нового] кризиса здравоохранения не будет. В этот раз вопрос тоже заключался не в том, будет ли кризис, а когда он наступит», - сказала Лутсар в воскресенье в еженедельной аналитической передаче «Aktuaalne Kaamera. Nädal».

В передаче было отмечено, что, по оценкам ученых, Эстония в целом хорошо справилась с этим неожиданно разразившимся кризисом, и по сравнению с другими странами Восточной Европы смертность в Эстонии была самой низкой - COVID-19 был признан основной причиной смерти 3011 человека.