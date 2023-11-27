Лутсар: пандемия коронавируса не будет последним подобным кризисом

По словам профессора Ирьи Лутсар, которая во время коронакризиса возглавляла консультировавший правительство научный совет, в будущем такой кризис повторится, пишет Rus.ERR.
«Одна рекомендация, которую я дам, [заключается в том], что наивно надеяться, что [нового] кризиса здравоохранения не будет. В этот раз вопрос тоже заключался не в том, будет ли кризис, а когда он наступит», - сказала Лутсар в воскресенье в еженедельной аналитической передаче «Aktuaalne Kaamera. Nädal».
В передаче было отмечено, что, по оценкам ученых, Эстония в целом хорошо справилась с этим неожиданно разразившимся кризисом, и по сравнению с другими странами Восточной Европы смертность в Эстонии была самой низкой - COVID-19 был признан основной причиной смерти 3011 человека.
Если штаммы вируса, которые распространялись в начале пандемии, приводили к смерти 10% заразившихся, то к настоящему времени показатель смертности от COVID-19 составляет меньше 1%.