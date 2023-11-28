13 сентября 18-летний житель Латвии Эдгар Грундбергс вылетел с дороги и врезался в дерево. Травма головы была настолько серьезной, что парень не пришел в сознание, смерть мозга наступила через семь дней. Но на теле не было ни царапины. Мать Эдгара, Илзе Баумане, знала, чего хотел бы Эдгар. Ее решение пожертвовать органы сына спасло жизнь трем людям. Сердце Эдгара продолжает биться, пишет Rus.TVNET.

Илзе Баумане прячется от сырости в куртке лавандового цвета - Эдгар подарил ее матери на свое 18-летие в качестве благодарности. Затяжной дождь намочил свечи и хрупкие цветы, расставленные вокруг места для костра во дворе, откуда 27 сентября вывезли Эдгара - по латышской традиции с народными песнями и добрыми словами. Проститься с ярким, жизнерадостным Эдгаром пришло много людей - в том числе одноклассники и учителя, танцевальный коллектив, друзья из начальной школы Пуре. Костер во дворе дома снова зажгли 10 ноября - в день, когда Эдгару должно было исполниться 19 лет.

День, который начался так счастливо...

День 13 сентября выдался необычайно теплым и солнечным, столбик термометра поднялся выше 20-градусной отметки по всей Латвии, лишь в Курземе днем ​​обещали грозы. Утро Эдгар провел на практике в замке Яунмоку, а затем отправился в Кулдигский техникум технологии и туризма, чтобы подписать документы. Парень был окрылен - уже в октябре он отправится в Испанию по программе обмена студентами Erasmus.

«Мама, когда я приеду домой, я тебе все расскажу», - это были последние слова, которые Илзе услышала от сына.

После этого Эдгар отправился в Айзпуте к деду за генератором. После шести вечера он помахал рукой на прощание, прыгнул в свой красный Citroen и вбил пункт назначения в навигаторе Waze. «Он получил права в конце мая, и в тот же день мы купили ему машинку. Может быть, мы поспешили...» - говорит Илзе, показывая видео с автомобилем, который только что въехал во двор. В ее телефоне есть и другие фотографии - раздавленной в результате аварии машины. Около восьми вечера Илзе позвонили из полиции. Сказали, что недалеко от Кабиле на дороге Кулдига - Тукумс произошло ДТП. Машина врезалась в дерево, сына с травмой черепа доставили в Кулдигскую больницу. «Я ему всегда говорила: езжай через Ренду и Кандаву. Мне не нравилась новая дорога - вроде бы хорошая, но извилистая и вводящая в заблуждение», - говорит Илзе.