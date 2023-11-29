Медсестра по психическому здоровью дает советы: как преодолеть проблемы со сном

Ахас рекомендует использовать дневник сна, различные версии которого можно найти в Интернете или в мобильном приложении. В дневнике можно записывать время, когда вы ложитесь спать, предполагаемое время засыпания, ночные пробуждения, время, когда вы просыпаетесь и встаете с постели, а также оценку своего самочувствия по утрам.

«Если дневник сна показывает, что, например, среднее количество часов сна за двухнедельный период составляет семь часов, за которыми следует хорошее и стабильное самочувствие, то семи часов вполне достаточно. Если же на фоне семичасового сна наблюдается нарушение дневного самочувствия, можно предположить, что этого недостаточно, поэтому стоит ложиться спать раньше или дольше спать утром. Тем, кто имеет привычку заводить несколько будильников с разницей в полчаса или пятнадцать минут, я все же рекомендую ставить точное время пробуждения. Непрерывный утренний сон полезнее и лучше восстанавливает силы, чем несколько прерывающих звонков будильника», - говорит Ахас.