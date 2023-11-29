Несмотря на то, что государство хочет улучшить доступность услуг ухода на дому, аудит Государственного контроля не показал, что люди и сейчас не получают необходимой помощи от местного самоуправления. В то же время, по мнению местных самоуправлений, денежных средств, выделенных в рамках реформы системы социального попечения, в 2023 году будет недостаточно даже для финансирования услуги домов попечения, не говоря уже о развитии услуги ухода на дому.
Госконтроль: большой проблемы с доступностью услуги ухода на дому нет, но денег на нее выделили недостаточно
Госконтроль проанализировал организацию услуги ухода на дому и предоставление услуги в 2022 году в десяти местных самоуправлениях, четыре из которых являются крупнейшими по численности населения, и не заметил, чтобы в настоящее время имелась серьезная проблема с доступностью услуги ухода на дому, согласно описанию ее доступности в Законе о социальном обеспечении, в проверяемых местных самоуправлениях. В случаях, проанализированных в ходе аудита, при выявлении такой необходимости предлагалась услуга ухода на дому, и люди не оставались без помощи, если обращались в местное самоуправление. Тот же вывод можно сделать и о местных самоуправлениях в целом на основе надзора Департамента социального страхования за последние годы.
Госконтроль считает, что Министерство социальных дел должно было бы объяснить причину большого разрыва между нынешним предложением услуги ухода на дому и реальной потребностью, оцененной министерством. Хотя в 2022 году услугу ухода на дому получили около 8500 человек, Министерство социальных дел на основе заказанных исследований пришло к выводу, что реальная потребность составляет около 20 000 мест обслуживания. Об этом неоднократно упоминалось при подготовке реформы системы социального попечения и в других политических инициативах в этой области.
Госконтроль в своих предыдущих работах отмечал, что местные самоуправления могли бы проводить больше профилактической работы в социальной сфере и сами находить путь к нуждающимся в помощи. Однако столь большая разница между предполагаемым спросом на услугу и нынешним предоставлением услуги не объясняется возможными недостатками профилактической работы. Несмотря на то, что государство начало направлять дополнительные средства в сферу услуг ухода на дому, Министерству социальных дел следовало бы более подробно разъяснить решаемую проблему и ее причины.
Госконтроль отмечает, что хотя летом 2023 года в постановлении министра социальной защиты и были уточнены требования к содержанию услуги ухода на дому, влияние этого постановления на расходы местных самоуправлений не было должным образом проанализировано. Если обязанности местных самоуправлений возрастают, но из-за недостаточного анализа последствий это не влечет за собой поступления финансирования, было бы наивно надеяться, что что-то существенно изменится в практике оказания услуги ухода на дому.
Организацию предоставления услуги ухода на дому можно сделать более эффективной разными способами. Госконтроль считает целесообразным стандартизировать методику оценки потребности в помощи лица, обратившегося в местное самоуправление. В настоящее время методика оценки потребности человека в помощи различается в различных местных самоуправлениях. Это не значит, что человек останется без услуги, но при различиях в практике есть риск, что не везде будут замечены все потребности. Кроме того, потребности людей постоянно меняются, и местные самоуправления все чаще сталкиваются с вопросом, должны ли они предлагать что-то большее, чем требуемый по закону минимум. Многие местные самоуправления уже это и делают.
Госконтроль считает, что местные самоуправления должны сформулировать конкретные цели для мониторинга услуги ухода на дому. Это предполагается и общими принципами качества социальных услуг. В настоящее время необходимость развития услуг слишком сильно основана на субъективном восприятии социального работника. Следовало бы сократить бумажную работу и сбор ненужной информации, особенно при оценке потребности человека в помощи. Помимо того, что такая оценка различаются при сравнении местных самоуправлений, зачастую также наблюдается слабая связь между информацией, собираемой в ходе оценки, и реальной потребностью в услугах. Закономерно возникает вопрос, зачем собирать информацию, которая фактически не используется.
По итогам аудита Госконтроль рекомендовал местным самоуправлениям начать более тщательно проверять качество услуги, чтобы вовремя заметить изменения в потребности в услуге.
Практика аудитируемых местных самоуправлений также показала потенциальные подходы к устранению недостатков услуги ухода на дому в том или ином вопросе. Например, есть местные самоуправления, которые воспользовались помощью ИТ-приложений в управлении услугой ухода на дому, что сократило бюрократию и позволило им посвятить себя более значимой работе по уходу.
По итогам аудита Госконтроль дал более подробные рекомендации как аудитируемым местным самоуправлениям, так и министру социальной защиты.
Общая информация
Услуга ухода на дому является одной из 13 социальных услуг, организуемых местным самоуправлением. Целевая группа данной услуги – люди, которые не могут самостоятельно справляться с повседневными задачами дома. В законе перечислены виды деятельности, которые должны включать услугу ухода на дому. К ним относится помощь с обогревом жилья, приготовлением пищи, , уборкой жилого помещения, приведением в порядок одежды, покупкой продуктов питания и хозяйственных принадлежностей, а также прочие дела вне жилого помещения.
Хорошая доступность услуги ухода на дому помогает отсрочить необходимость услуги дома попечения, которая в разы дороже, чем услуга ухода на дому. За последние десять лет число людей, получающих услугу ухода на дому, увеличилось на 41%. То есть примерно в два раза быстрее, чем, например, количество пожилых людей, но в то же время в полтора раза медленнее, чем количество клиентов в обычных домах попечения.
Государство начало направлять больше государственных денежных средств в эту сферу, чтобы улучшить доступность услуги ухода на дому. Таким образом, из бюджета реформы системы социального попечения на 2023 год в размере 39,2 миллиона евро около 13 миллионов рассчитано на развитие услуг, поддерживающих проживание дома. Это примерно вдвое больше, чем местные самоуправления потратили на услугу ухода на дому в 2022 году. В 2024 году местным самоуправлениям планируется выделить 56,7 млн евро на финансирование услуг долгосрочного ухода, в том числе услуги ухода на дому. Также в этот сектор направляется и европейское финансирование.
Госконтроль проанализировал проблему доступности услуги ухода на дому с точки зрения организации работы местных самоуправлений. Думая прежде всего о возрастающих расходах, среди прочего, для аудита подыскивались места, где за счет улучшения деятельности местных самоуправлений можно было бы увеличить предоставление услуги ухода на дому за счет имеющихся ресурсов.
Аудитируемыми местными самоуправлениями были города Таллинн, Тарту, Пярну, Нарва и Маарду, а также волости Сааремаа, Вяйке-Маарья, Камбья, Виру-Нигула и Мульги. В этих городах и волостях проживает в общей сложности более 50% получателей услуги ухода на дому.