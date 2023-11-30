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За неделю в Эстонии выявили свыше 4400 случаев заражения коронавирусом

rus.postimees.ee
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Больница.
Больница. Фото: Urmas Luik

По данным Департамента здоровья, за минувшую неделю в стране зарегистрировали 4407 новых случаев заражения Covid-19, что на 26,7% больше, чем неделей ранее, пишет Rus.ERR.

Рост заболеваемости наблюдается практически во всех в возрастных группах, но по сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости замедлился – в большинстве возрастных групп прирост не превысил 50%.

По информации больниц, в течение недели госпитализировали 205 пациентов (неделей ранее 241) с коронавирусом.

Большое число госпитализированных связано с увеличением числа пациентов, госпитализированных по другим причинам в латентный период Covid-19.

За неделю скончался один пациент с коронавирусом.

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