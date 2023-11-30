За неделю в Эстонии выявили свыше 4400 случаев заражения коронавирусом

По данным Департамента здоровья, за минувшую неделю в стране зарегистрировали 4407 новых случаев заражения Covid-19, что на 26,7% больше, чем неделей ранее, пишет Rus.ERR.
Рост заболеваемости наблюдается практически во всех в возрастных группах, но по сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости замедлился – в большинстве возрастных групп прирост не превысил 50%.
По информации больниц, в течение недели госпитализировали 205 пациентов (неделей ранее 241) с коронавирусом.
Большое число госпитализированных связано с увеличением числа пациентов, госпитализированных по другим причинам в латентный период Covid-19.
За неделю скончался один пациент с коронавирусом.