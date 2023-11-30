За неделю в Эстонии выявили свыше 4400 случаев заражения коронавирусом

Рост заболеваемости наблюдается практически во всех в возрастных группах, но по сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости замедлился – в большинстве возрастных групп прирост не превысил 50%.

По информации больниц, в течение недели госпитализировали 205 пациентов (неделей ранее 241) с коронавирусом.

Большое число госпитализированных связано с увеличением числа пациентов, госпитализированных по другим причинам в латентный период Covid-19.