Вопрос читателя: может ли взять больничный по уходу за ребенком не родитель, а бабушка или дедушка?

Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Владимир Логачев:

Больничный лист по уходу – это выдаваемый врачом при необходимости ухода за больным ребенком или членом семьи лист временной нетрудоспособности, на основании которого выплачивается компенсация по временной нетрудоспособности, то есть компенсация по уходу. На больничном может остаться не только родитель ребенка. Больничный лист по уходу выписывается на имя фактического лица, осуществляющего уход. Это означает, что лицом, осуществляющим уход, также может быть бабушка, дедушка, тетя, дядя, друг семьи, соседка или кто-то еще. Однако у лица, осуществляющего уход, должна быть действующая медицинская страховка.

Компенсацию по уходу выплачивает Касса здоровья с первого дня. Компенсация по уходу выплачивается исходя из дневного дохода получателя, который рассчитывается в соответствии с доходом, облагаемым социальным налогом за предыдущий календарный год. Компенсация составляет 80 процентов от ежедневного дохода, из нее вычитается подоходный налог. Касса здоровья выплачивает компенсацию:

при уходе за ребенком до 12 лет или человеком с особенными потребностями до 19 лет сроком до 14 дней подряд;

при уходе за ребенком до 12 лет сроком до 60 дней подряд, если причиной заболевания является злокачественная опухоль и лечение ребенка начинается в больнице;

при уходе за ребенком до трех лет или ребенка с особыми потребностями до 16 лет сроком до 10 дней подряд, если лицо, ухаживающее за ребенком, само является заболевшим или ему оказывают услуги по родовспоможению.

Врач может выдать больничный лист по уходу и на более длительный срок, но срок выплаты компенсации по уходу ограничен.