Врач: лечение диабета становится более простым и гибким

Не отказывайтесь от углеводов полностью

Растет число людей, которые советуют больным диабетом полностью исключить углеводы из своего рациона. По словам Паст, ограничение углеводов разумно, если вы страдаете избыточным весом, но полный отказ от них определенно не принесет пользы вашему организму. «Человеческому организму требуется около 120 граммов углеводов в день. Хотя организм способен производить углеводы, перерабатывая белки и жиры, такие низкоуглеводные диеты должны проводиться только под наблюдением врача», - объясняет эндокринолог. По ее словам, такой образ жизни скорее всего окажется губительным для диабета.

Доктор Паст подчеркивает, что диабет – это хроническое заболевание, которое требует постоянного лечения. Поэтому люди с диабетом не должны прекращать прием лекарств, даже если им кажется, что уровень глюкозы находится под контролем. Они также не должны принимать лекарства, прописанные членам семьи или друзьям. Она также подчеркивает, что если у пациента возникает малейшая путаница или недопонимание относительно приема лекарств или их дозировки, он должен немедленно связаться со своим врачом, чтобы избежать путаницы.

Важно, чтобы пациенты внимательно выслушивали советы врача, чтобы получить всю необходимую информацию. Таким образом, врачи помогут избежать различных заблуждений и, как следствие, неправильного лечения диабета. Когда человек приходит на прием к врачу, он должен быть готов рассказать о различных аспектах своего лечения диабета, включая, например, план лечения, диету и другие важные детали. Это позволит врачу лучше понять, где пациент может ошибаться, и найти способы помочь ему лучше контролировать свой диабет.

Однако Паст считает, что ситуация неуклонно улучшается и пациентов с неправильными представлениями о болезни становится все меньше и меньше.

«Об ошибках в лечении диабета говорят постоянно. У нас есть много информации об этом заболевании, и мы постоянно ведем просветительскую работу», - говорит Паст, добавляя, что те, кто имеет высокую мотивацию, активно занимаются своим недугом.