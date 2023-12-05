Врач: лечение диабета становится более простым и гибким

Лечение диабета значительно продвинулось вперед благодаря технологиям, новым лекарствам и улучшению знаний об этом заболевании. Однако врачи продолжают сталкиваться в своей работе с различными заблуждениями и неправильными представлениями о данном заболевании.
Несмотря на то, что в лечении диабета необходимо учитывать множество различных аспектов, член правления Эстонского диабетического союза, врач-эндокринолог Марью Паст говорит, что в настоящее время лечение диабета стало намного проще и гибче. Это происходит благодаря новым лекарствам и технологическому прогрессу.
«Сегодня у нас есть широкий выбор специальных препаратов инсулина и датчиков глюкозы, которые помогают легче управлять диабетом», - говорит эндокринолог. Она пояснила, что новые препараты позволяют лучше контролировать уровень глюкозы, а непрерывный мониторинг глюкозы с помощью датчиков, в свою очередь, позволяет в режиме реального времени отслеживать изменения уровня глюкозы в крови.
По словам Паст, важный прорыв для эстонских больных диабетом произошел в 2022 году, когда Больничная касса начала компенсировать стоимость датчика глюкозы Dexcom ONE для тех, у кого диагностирован диабет первого типа. Небольшой датчик, прикрепленный к телу, измеряет уровень глюкозы под кожей каждые пять минут и отправляет показания на смартфон или специальный приемник с помощью технологии Bluetooth. Приложение показывает колебания уровня глюкозы и сигнализирует о серьезных изменениях. «Датчик помогает человеку, страдающему диабетом, лучше справляться с заболеванием и колебаниями уровня глюкозы», — добавил Паст.
Кроме того, по мнению Паст, рекомендации по лечению диабета со временем становятся все более персонализированными и гибкими. «Методы лечения теперь более разнообразны, учитывая, например, возраст пациента, возможные осложнения и индивидуальные потребности. Изменились и цели лечения: больше внимания уделяется важности физической активности и роли здорового питания. Это также значительно улучшило результаты лечения», – сказал Паст. Новые лекарства и технологии многое сделали для поддержания хорошего здоровья людей с диабетом.
Уровень осведомленности повышается, но заблуждения сохраняются
Хотя осведомленность о диабете со временем повысилась, врачи по-прежнему часто сталкиваются с неправильными представлениями об образе жизни, диете и лечении людей с диабетом, говорит Паст. По ее словам, они могут распространяться в разговорах между людьми, приходить из интернета или других источников.
«Часто люди также не желают прислушиваться к советам специалистов, будь то упрямство или желание самовольно адаптировать рекомендации врача к своему образу жизни или облегчить ее», - объясняет она. Паст также признает, что со временем люди просто забывают полученные знания.
«Я сталкивалась с пациентами, которые утверждали, что я что-то рекомендовала, хотя я точно знаю, что это не так», - говорит Паст, рассказывая о том, как люди могут искажать полученную информацию.
Когда речь заходит о технологиях, он указывает на проблему, с которой часто сталкиваются врачи: многие пациенты не знают, что глюкометр и сенсор измеряют по-разному. По словам г-на Пасти, многие люди пользуются этими двумя приборами, но не понимают, что они могут показывать разные результаты.
Это часто приводит пациентов в замешательство. Это происходит потому, что кровь, взятая из кончика пальца, отличается от сыворотки крови, а значит, результат не будет точно таким же, как при измерении сенсором. Между ними существует разница во времени, что также может привести к расхождениям в цифрах.
Не отказывайтесь от углеводов полностью
Растет число людей, которые советуют больным диабетом полностью исключить углеводы из своего рациона. По словам Паст, ограничение углеводов разумно, если вы страдаете избыточным весом, но полный отказ от них определенно не принесет пользы вашему организму. «Человеческому организму требуется около 120 граммов углеводов в день. Хотя организм способен производить углеводы, перерабатывая белки и жиры, такие низкоуглеводные диеты должны проводиться только под наблюдением врача», - объясняет эндокринолог. По ее словам, такой образ жизни скорее всего окажется губительным для диабета.
Доктор Паст подчеркивает, что диабет – это хроническое заболевание, которое требует постоянного лечения. Поэтому люди с диабетом не должны прекращать прием лекарств, даже если им кажется, что уровень глюкозы находится под контролем. Они также не должны принимать лекарства, прописанные членам семьи или друзьям. Она также подчеркивает, что если у пациента возникает малейшая путаница или недопонимание относительно приема лекарств или их дозировки, он должен немедленно связаться со своим врачом, чтобы избежать путаницы.
Важно, чтобы пациенты внимательно выслушивали советы врача, чтобы получить всю необходимую информацию. Таким образом, врачи помогут избежать различных заблуждений и, как следствие, неправильного лечения диабета. Когда человек приходит на прием к врачу, он должен быть готов рассказать о различных аспектах своего лечения диабета, включая, например, план лечения, диету и другие важные детали. Это позволит врачу лучше понять, где пациент может ошибаться, и найти способы помочь ему лучше контролировать свой диабет.
Однако Паст считает, что ситуация неуклонно улучшается и пациентов с неправильными представлениями о болезни становится все меньше и меньше.
«Об ошибках в лечении диабета говорят постоянно. У нас есть много информации об этом заболевании, и мы постоянно ведем просветительскую работу», - говорит Паст, добавляя, что те, кто имеет высокую мотивацию, активно занимаются своим недугом.