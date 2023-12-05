Один на миллион: страдающий редким заболеванием восьмимесячный Мирослав нуждается в помощи жителей Эстонии

Лекарства от этого заболевания не существует. Однако для облегчения симптомов ребенку ежемесячно требуются различные средства для ухода за ранами, специальные пластыри, повязки, мази и т. д., на которые, к сожалению, Касса здоровья Эстонии не предоставляет скидку. Касса здоровья выделяет средства на некоторые пластыри, но их недостаточно для такого серьезного заболевания. Общие годовые расходы на средства для ухода за Мирославом составляет €2400, но поскольку в семье восемь детей, дополнительные ежемесячные расходы в размере 200 евро не по карману родителям малыша, поэтому они обратились за помощью.

Болезнь Мирослава проявляется в образовании на коже сыпи разного размера, которая при разрыве образует большие, медленно заживающие раны и причиняет малышу сильную боль. Кожа ребенка очень чувствительна к любым прикосновениям, и любая незначительная травма или трение повреждают ее.

Если волдыри постоянно образуются на одном и том же месте, это способствует образованию рубцов и спаек (сращение тканей), что может привести к снижению подвижности различных частей тела. Мирослав еще совсем маленький, поэтому у него пока не такая большая поверхность кожи, но по мере его роста стоимость средств по уходу будет только увеличиваться. Кроме того, из-за постоянного образования волдырей существует риск присоединения вторичной инфекции, поэтому за ранами ребенка необходимо ежедневно ухаживать, чистить и перевязывать.