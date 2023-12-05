Мирослав, которому сегодня исполнилось 8 месяцев, страдает буллёзным эпидермолизом – кожным заболеванием, настолько редким, что им страдает один из миллиона детей. Мирослав – единственный ребенок в Эстонии с таким диагнозом, сообщает Детский фонд Клиникума Тартуского университета.
Один на миллион: страдающий редким заболеванием восьмимесячный Мирослав нуждается в помощи жителей Эстонии
Лекарства от этого заболевания не существует. Однако для облегчения симптомов ребенку ежемесячно требуются различные средства для ухода за ранами, специальные пластыри, повязки, мази и т. д., на которые, к сожалению, Касса здоровья Эстонии не предоставляет скидку. Касса здоровья выделяет средства на некоторые пластыри, но их недостаточно для такого серьезного заболевания. Общие годовые расходы на средства для ухода за Мирославом составляет €2400, но поскольку в семье восемь детей, дополнительные ежемесячные расходы в размере 200 евро не по карману родителям малыша, поэтому они обратились за помощью.
Болезнь Мирослава проявляется в образовании на коже сыпи разного размера, которая при разрыве образует большие, медленно заживающие раны и причиняет малышу сильную боль. Кожа ребенка очень чувствительна к любым прикосновениям, и любая незначительная травма или трение повреждают ее.
Если волдыри постоянно образуются на одном и том же месте, это способствует образованию рубцов и спаек (сращение тканей), что может привести к снижению подвижности различных частей тела. Мирослав еще совсем маленький, поэтому у него пока не такая большая поверхность кожи, но по мере его роста стоимость средств по уходу будет только увеличиваться. Кроме того, из-за постоянного образования волдырей существует риск присоединения вторичной инфекции, поэтому за ранами ребенка необходимо ежедневно ухаживать, чистить и перевязывать.
По словам лечащего врача ребенка, семья Мирослава сделала все возможное, чтобы ребенок был здоров и развивался, но по мере роста ребенка количество денег, потраченных на средства по уходу за кожей, увеличивается. В настоящее время на средства по уходу за кожей ребенка тратится 200 евро в месяц, но по мере роста ребенка расходы растут.
Детский фонд ТУ призывает помочь малышу и его семье приобрести необходимые средства для ухода. «Это самое малое, что мы можем сделать для семьи ребенка с таким серьезным заболеванием», - говорится в сообщении.
Детский фонд ТУ призывает всех неравнодушных помочь ребенку.
Помочь Мирославу можно с помощью перевода пожертвования на счет Детского фонда Клиники Тартуского университета, написав в пояснении: «Miroslav».
Имя получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Номер счета:
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
или позвонив по благотворительным телефонам Детского фонда. Сумма пожертвования будет добавлена к счету за телефон в том же месяце:
при звонке на номер 900 5025, жертвуете 5 евро
при звонке на номер 900 5100, жертвуете 10 евро
при звонке на номер 900 5500, жертвуете 50 евро