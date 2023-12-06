Откровения гимназиста ⟩ Почему подростки подсели на вейпы?

Есть также компании, где никто не парит, но на тусовках всегда найдется кто-то, у кого есть вейп, который позже все вместе раскуривают. Подростки не видят здесь ничего страшного: если куришь, то ты крутой. Никто не понимает на самом деле, насколько все серьезно.

Обычные сигареты уже не в моде, так как запах остается надолго и их невозможно курить в помещении. У электронок нет запаха и после них не остается неприятного привкуса во рту. Если говорить о людях старше 18, то они понимают, что вейп – это плохо. Среди молодежи много таких курильщиков, которые парят только на вечеринках. На таких тусовках часто шутят о том, что всем все равно, если они умрут молодыми.

Все также зависит от компании, в которой есть человек, который курит вейп. В некоторых компаниях курят все. В 10-м классе они курят сигареты, в 11-м начинают вейпить, в 12-м мальчики начинают употреблять снус (вид некурительного табачного изделия). Это такое дело юности. Некоторые продолжат употреблять, но многие позже перестают. В определенном возрасте люди просто становятся умнее.

Все знают, что это плохо