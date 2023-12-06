Откровения гимназиста ⟩ Почему подростки подсели на вейпы?

Почему подростки курят электронные сигареты? О том, как все больше молодых людей становятся зависимыми от вейпа, рассказал 17-летний гимназист.
«Когда пару лет назад моя родственница, которой на тот момент было 11 лет, рассказала мне, что все в ее школе курят вейп, это меня совсем не удивило. Даже если не у всех есть своя собственная электронка, все равно каждый второй школьник хоть раз курил вейп.
Даже если у подростка нет вейпа, он обязательно найдется у кого-то другого. Особенно ими делятся друг с другом на вечеринках. В школе дети парят, чтобы избавиться от стресса. Больше всего, конечно же, в гимназии, где все переживают о том, успеют ли они сделать все домашние задания вовремя, желательно еще и на отлично. Одна из причин популярности электронных сигарет заключается в том, что ими пользуются все. У детей помладше даже складывается мнение, что курить электронки – это круто!
Те вейпы с двумя процентами никотина, которые продаются в Эстонии, уже не "вставляют" тех, кто употребляет на постоянной основе. Больше подходят для употребления теперь пятипроцентные, но они даже хуже, чем обычные сигареты. Для их распространения есть свои дилеры, иногда и сами подростки становятся ими. Вейпы продаются через социальные сети, в закрытых группах. Возможно, государству следует усилить контроль над социальными сетями, потому что там происходит много жести. В интернете можно найти ужасные вещи, сейчас все в социальных сетях.
На вечеринках курят все
Есть также компании, где никто не парит, но на тусовках всегда найдется кто-то, у кого есть вейп, который позже все вместе раскуривают. Подростки не видят здесь ничего страшного: если куришь, то ты крутой. Никто не понимает на самом деле, насколько все серьезно.
Обычные сигареты уже не в моде, так как запах остается надолго и их невозможно курить в помещении. У электронок нет запаха и после них не остается неприятного привкуса во рту. Если говорить о людях старше 18, то они понимают, что вейп – это плохо. Среди молодежи много таких курильщиков, которые парят только на вечеринках. На таких тусовках часто шутят о том, что всем все равно, если они умрут молодыми.
Все также зависит от компании, в которой есть человек, который курит вейп. В некоторых компаниях курят все. В 10-м классе они курят сигареты, в 11-м начинают вейпить, в 12-м мальчики начинают употреблять снус (вид некурительного табачного изделия). Это такое дело юности. Некоторые продолжат употреблять, но многие позже перестают. В определенном возрасте люди просто становятся умнее.
Все знают, что это плохо
Проблема не только в том, что молодые люди курят, а в том, что они даже не знают, что им нужно на самом деле. Многие не могут даже контролировать потребление сахара! Если в руки подростка попадает то, о чем он мало информирован, то велика вероятность, что он продолжит употреблять, потому что просто не знает, каковы могут быть последствия.
Вокруг меня все понимают, что это плохо. Достать пятипроцентный вейп очень легко. Всего лишь отправляешь сообщение в Snapchat, после чего к тебе приходит молодой парень, которому ты передаешь деньги. Все очень просто. Обычно фазы потребления такие: начинаешь с более сильных курительных веществ, переходишь к более легкому и затем хочешь бросить. Потом пытаются перейти на более легкие вещества, но и это на самом деле очень сложно. Многие пробуют также перейти на никотиновые пластыри, все для того, чтобы избавиться от зависимости.
Наша страна не может с этим справиться! Все у нас сикось-накось. Если мы не можем контролировать употребление и продажу наркотиков в стране, то как мы можем быть уверены, что мы справимся с более безобидными вещами, как вейп?»