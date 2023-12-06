В новом году улучшатся возможности лечения для пациентов с раком

Касса здоровья также расширила льготные условия на использование препаратов, содержащих действующее вещество трипторелин и гозерелин, в лечении рака простаты. Если раньше данные препараты компенсировали со 100-процентной льготной ставкой только при местно-распространенных опухолях, то с января они будут полностью компенсированы и в случае метастазирования рака простаты. По данным Кассы здоровья, изменение в финансировании улучшит процесс лечения более 600 пациентов с раком простаты.

Также произойдут положительные изменения в вариантах лечения препаратами с действующими веществами пембролизумаб и атезолизумаб, используемых при лечении рака легких.

С января можно будет использовать биологический препарат пембролизумаб в лечении метастатического плоскоклеточного немелкоклеточного рака легких. «Немелкоклеточный рак легких - наиболее распространенная форма рака легких, на которую приходится большинство случаев рака легких. Этот препарат продлевает жизнь больных на 4,5 месяца, что является хорошим результатом при метастатическом раке. Изменение, стоимость которого для бюджета составляет 2,5 миллиона евро, затронет процесс лечения 95 пациентов», – добавила Геттер Харк.

С нового года лечение с атезолизумабом будет компенсироваться для пациентов с немелкоклеточным раком легкого после полного хирургического удаления опухоли и химиотерапии. Добавление атезолизумаба в схему лечения снижает риск рецидива заболевания у пациентов более чем в два раза и отодвигает сроки рецидива заболевания почти на полгода. Изменение затронет процесс лечения 16 пациентов, а его влияние на бюджет Кассы здоровья составит 860 000 евро.