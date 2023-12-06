Больница работает на пределе своих возможностей из-за вспышки коронавируса

По словам заведующей лечебной частью Валгаской больницы Маарьи Браусе, в больнице действует запрет на посещение и обязательство носить маску внутри больницы.

Валгаская больница в настоящее время работает на пределе возможностей из-за вспышки коронавируса, поскольку вирус широко распространился по всей больнице, и также наблюдается нехватка персонала. Для взятия ситуации под контроль больница ввела запрет на посещение и обязательное ношение масок.