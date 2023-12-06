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Больница работает на пределе своих возможностей из-за вспышки коронавируса

Томи Салувеэр
, репортер Lõuna-Eesti Postimees
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По словам заведующей лечебной частью Валгаской больницы Маарьи Браусе, в больнице действует запрет на посещение и обязательство носить маску внутри больницы.
По словам заведующей лечебной частью Валгаской больницы Маарьи Браусе, в больнице действует запрет на посещение и обязательство носить маску внутри больницы. Фото: Tiit Loim

Валгаская больница в настоящее время работает на пределе возможностей из-за вспышки коронавируса, поскольку вирус широко распространился по всей больнице, и также наблюдается нехватка персонала. Для взятия ситуации под контроль больница ввела запрет на посещение и обязательное ношение масок.

По словам заведующей лечебной частью Валгаской больницы Маарьи Браусе, за последние две недели количество заражений коронавирусом значительно возросло. «В Валгаской больнице открыто отделение для пациентов с COVID-19, которое может вместить до 18 человек, и оно заполнено», - отметила Браусе.

Давление на персонал

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