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Здоровье

За неделю в Эстонии выявили свыше 5000 случаев заражения коронавирусом, 10 человек скончались

rus.postimees.ee
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Пожилым людям рекомендуется ввести бустерную дозу вакцины против Covid-19.
Пожилым людям рекомендуется ввести бустерную дозу вакцины против Covid-19. Фото: Sander Ilvest

Число выявленных в Эстонии новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю выросло более чем на 20%, пишет Rus.ERR.

За минувшую неделю в стране зарегистрировали 5360 новых случаев заражения COVID-19, что на 21,6% больше, чем неделей ранее, следует из данных Департамента здоровья.

По информации больниц, в течение недели госпитализировали 285 пациентов (неделей ранее 205) с коронавирусом. В интенсивной терапии нуждались 18 человек, как минимум четырем пациентам требовалась искусственная вентиляция легких.

За неделю скончались 10 пациентов с коронавирусом.

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