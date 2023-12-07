За неделю в Эстонии выявили свыше 5000 случаев заражения коронавирусом, 10 человек скончались

Число выявленных в Эстонии новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю выросло более чем на 20%, пишет Rus.ERR.
За минувшую неделю в стране зарегистрировали 5360 новых случаев заражения COVID-19, что на 21,6% больше, чем неделей ранее, следует из данных Департамента здоровья.
По информации больниц, в течение недели госпитализировали 285 пациентов (неделей ранее 205) с коронавирусом. В интенсивной терапии нуждались 18 человек, как минимум четырем пациентам требовалась искусственная вентиляция легких.
За неделю скончались 10 пациентов с коронавирусом.