Чтобы избежать худшего, Касса здоровья закупит больше вакцин от COVID-19

Касса здоровья подтвердила дополнительную поставку 11 560 доз вакцины Pfizer против штамма COVID-19, ожидаемое время прибытия которых - 11-18 декабря. Также запланирована дополнительная поставка примерно 25 000 доз во второй половине месяца.

Помимо вакцин от COVID-19, этой осенью Касса здоровья распределила 113 000 доз бесплатной вакцины против гриппа, предназначенной для групп риска, плюс дополнительные 7 040 доз в конце ноября. У поставщиков услуг есть возможность вакцинировать группы риска и платной вакциной от гриппа, расходы на которую покрывает Касса здоровья.

По словам руководителя службы вакцинации Кассы здоровья Ханны Яэ, сейчас у партнеров по вакцинации есть как вакцина от гриппа, так и от коронавируса, но Касса здоровья следит за ситуацией и при необходимости занимается закупкой вакцин, чтобы обеспечить возможность вакцинации для всех, кому она показана.

В отношении сезонных вакцин важно учитывать фактическую активность вакцинации и реагировать в зависимости от ситуации. Для этого Касса здоровья тщательно отслеживает статистику охвата вакцинацией и количества вакцин на складе и сотрудничает с партнерами по вакцинации по всей Эстонии, чтобы обеспечить возможность вакцинации для целевых групп. «Приятно отметить, что в этом году интерес людей к вакцинации вырос - осведомленность о здоровье и профилактика — это ответственность каждого человека», - отметила Яэ.