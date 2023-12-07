Жители Эстонии имеют самый высокий уровень заболеваемости именно этими видами рака

У мужчин чаще всего встречался рак предстательной железы и легких, а также немеланомный рак кожи. У женщин чаще всего встречался рак груди, немеланомный рак кожи, а также рак ободочной и прямой кишки.

У детей в возрасте до 14 лет в 2021 году диагностировали 20 злокачественных опухолей. Заболеваемость растет с возрастом — если у людей в возрасте до 35 лет диагностировали менее 100 случаев рака на 100 000 человек, то у людей в возрасте от 75 лет диагностировали около 2300 случаев на 100 000 человек. Более трети первых случаев рака (35 процентов) диагностировали у людей в возрасте за 75 лет.

По сравнению со средним показателем за предшествовавший пандемии коронавируса пятилетний период 2015-2019 в 2021 году диагностировали на 8 процентов меньше случаев рака, в том числе среди мужчин спад составил 9 процентов, а среди женщин 7 процентов. В 2020 году продолжалось снижение числа случаев, что можно, скорее всего, связать с эффектом от пандемии.