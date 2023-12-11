В этом году с продуктами птицеводства, включая мясо и яйца, импортированными из Польши в Великобританию уже было связано более 200 случаев сальмонеллеза. В Эстонии потребляется в два раза больше яиц, чем производится, а треть импортируемых яиц привозится из Польши.
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Продукты, которые экспортируют и в Эстонию, вызвали вспышку сальмонеллеза в Великобритании
Из-за этого в Великобритании Агентство по пищевым стандартам (FSA) начало расследование, пишет FarmingUK. Руководитель отдела по инцидентам FSA Тина Поттер отметила, что ряд случаев связан с яйцами польского производства, которые использовались при приготовлении блюд в ресторанах и кафе.