Продукты, которые экспортируют и в Эстонию, вызвали вспышку сальмонеллеза в Великобритании

В этом году с продуктами птицеводства, включая мясо и яйца, импортированными из Польши в Великобританию уже было связано более 200 случаев сальмонеллеза. В Эстонии потребляется в два раза больше яиц, чем производится, а треть импортируемых яиц привозится из Польши.