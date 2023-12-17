Этот продукт вызывает праздничную тревогу и депрессию

Исследование ученых из Университета Канзаса показало, что употребление продуктов, богатых сахаром, перед Рождеством вызывает в организме воспалительные и нейробиологические процессы, которые увеличивают риск тревоги и депрессии. Сахар повышает уровень воспаления в организме, в результате чего высвобождается больше стрессовых гормонов - адреналина и кортизола, увеличивается уровень тревоги. Избыток сахара нарушает гормональный баланс и может вызвать депрессию.

Сахар вызывает в организме резкие колебания уровня сахара в крови, в результате чего высвобождаются стрессовые гормоны, которые могут вызвать нарушения сна. Плохой сон, недостаток дневного света, нездоровая пища и чрезмерное пребывание в помещении негативно влияют на психическое здоровье людей. Также было установлено, что недостаток сна и плохое настроение заставляют людей употреблять больше сладкого.

30 процентов людей испытывают некоторый вид праздничного стресса или депрессивных симптомов, что может повлиять на их аппетит. Обычно люди начинают потреблять больше переработанных углеводов и сахара, потому что сахар стимулирует мозг и дает кратковременный прилив энергии и улучшение настроения. Однако всегда следует падение уровня сахара в крови, что приводит к снижению настроения, делая самочувствие человека хуже, чем было до употребления сахара. Это означает, что люди склонны слишком часто и в больших количествах потреблять сахар для борьбы с плохим настроением, что может привести к эмоциональному перееданию.

Чтобы поддерживать свое психическое здоровье в праздничный период, ученые рекомендуют людям каждый день заниматься спортом не менее 30 минут и употреблять в пищу достаточное количество фруктов, овощей, орехов, бобовых и злаков в дополнение к праздничному угощению, чтобы мозг мог нормально функционировать и не возникало колебаний гормонального баланса. Также следует ограничить потребление алкоголя, так как алкоголь плохо влияет на качество сна и увеличивает уровень воспаления в организме.