Насколько опасна бессонница и как она влияет на наш организм?

Почетный профессор Леон Лэк говорит, что встречал множество пациентов, обеспокоенных тем, что симптомы бессонницы повышают риск развития деменции. Как правило, это пациенты старше 70 лет, которые просыпаются не менее двух-трех раз за ночь, что они считают бессонницей.

Кратковременные пробуждения вызваны прерывистыми фазами легкого сна, возникающими между четырьмя или пятью 90-минутными циклами глубокого сна. Зачастую люди не знают об этих 90-минутных циклах, поэтому такие пробуждения могут быть расценены как признак болезни. На самом деле они совершенно нормальны и встречаются все чаще с возрастом, когда сон естественным образом становится более легким и коротким – без каких-либо негативных последствий.

Может ли бессонница вызвать деменцию?

Об этом обычно говорят результаты опросов, которые выявляют статистически значимую связь между проблемами со сном и последующим слабоумием.

Большинство участников опроса просят указать, сколько времени они обычно спят. Те, кто спит менее шести часов за ночь, демонстрируют небольшой, но статистически значимый повышенный риск развития деменции.

В этих исследованиях не говорится о том, есть ли у людей клиническая бессонница, диагностированная медицинским работником. Вместо этого они опираются на ответы участников о том, сколько, по их мнению, они спали ночью, что может дать неточный результат.