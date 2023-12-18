Насколько опасна бессонница и как она влияет на наш организм?

Бессонница – самое распространенное расстройство сна. В последнее время участились случаи расстройств сна, которые мешают повседневной жизни, снижают работоспособность и могут привести не только к проблемам со здоровьем, но и к серьезным несчастным случаям на производстве и на дорогах.
Почетный профессор Леон Лэк говорит, что встречал множество пациентов, обеспокоенных тем, что симптомы бессонницы повышают риск развития деменции. Как правило, это пациенты старше 70 лет, которые просыпаются не менее двух-трех раз за ночь, что они считают бессонницей.
Кратковременные пробуждения вызваны прерывистыми фазами легкого сна, возникающими между четырьмя или пятью 90-минутными циклами глубокого сна. Зачастую люди не знают об этих 90-минутных циклах, поэтому такие пробуждения могут быть расценены как признак болезни. На самом деле они совершенно нормальны и встречаются все чаще с возрастом, когда сон естественным образом становится более легким и коротким – без каких-либо негативных последствий.
Может ли бессонница вызвать деменцию?
Об этом обычно говорят результаты опросов, которые выявляют статистически значимую связь между проблемами со сном и последующим слабоумием.
Большинство участников опроса просят указать, сколько времени они обычно спят. Те, кто спит менее шести часов за ночь, демонстрируют небольшой, но статистически значимый повышенный риск развития деменции.
В этих исследованиях не говорится о том, есть ли у людей клиническая бессонница, диагностированная медицинским работником. Вместо этого они опираются на ответы участников о том, сколько, по их мнению, они спали ночью, что может дать неточный результат.
Кроме того, в такие исследования могут попасть многие люди без диагноза «бессонница», которые просто склонны играть в компьютерные игры или пользоваться социальными сетями поздно вечером.
Другими словами, неизвестно, какая доля этих людей с коротким сном переоценивает свои проблемы со сном или ограничивает свой сон. Таким образом, мы не знаем, кто именно страдает бессонницей, а кто нет.
Что показывает статистика?
Еще одна проблема – интерпретация значения статистических данных. Это означает, что результаты не всегда могут быть обусловлены чистой случайностью. Если одно исследование показало 20-процентное увеличение риска возникновения проблем со здоровьем, связанных со сном, насколько мы должны быть обеспокоены? Единичный результат не обязательно означает, что его стоит учитывать в нашей повседневной жизни.
Исследования риска бессонницы для здоровья также в целом противоречивы. Например, хотя некоторые исследования показали, что бессонница связана с небольшим увеличением риска развития деменции, крупное исследование, проведенное в Великобритании, не выявило никакой связи между количеством сна или нарушениями сна и риском развития деменции.
Ожирение, диабет, высокое кровяное давление
Деменция была использована в качестве одного из примеров потенциального риска для физического здоровья, связанного с бессонницей. Более серьезная проблема связана с ожирением, диабетом и высоким кровяным давлением. Все они были связаны с более коротким сном, но исследователи спорят, являются ли эти связи реальными и связанными с бессонницей.
Влияние проблем со сном на продолжительность жизни было изучено, и не было найдено никаких доказательств того, что только симптомы сна сокращают продолжительность нашей жизни. Лишь при включении дневных симптомов, таких как усталость, проблемы с памятью и стресс, риск ранней смертности возрастает. Однако трудно сказать, можно ли объяснить эту повышенную смертность недиагностированными заболеваниями сердца, почек, печени или мозга, вызывающими эти дневные симптомы.
Психическое здоровье
Однако есть более убедительные доказательства того, что с бессонницей связано увеличение числа проблем с психическим здоровьем, в частности депрессии.
Типичные дневные жалобы на усталость, стресс, когнитивные трудности и раздражительность снижают качество жизни. Жизнь становится более сложной и менее приятной. Со временем это может привести к безнадежности и депрессии у некоторых людей. Этого достаточно, чтобы обратиться за помощью для улучшения сна и качества жизни.
Людям с такими проблемами следует обратиться за помощью к медицинскому специалисту. Хорошая новость заключается в том, что существует эффективное долгосрочное немедикаментозное лечение, не имеющее побочных эффектов, – когнитивно-поведенческая терапия бессонницы или когнитивно-поведенческая терапия (КПП). Еще лучше то, что успешная когнитивно-поведенческая терапия также уменьшает депрессию и другие симптомы психического расстройства.
Что не помогает, так это ненужный страх, вызванный сообщениями о серьезных рисках для физического здоровья, связанных с бессонницей. Этот страх усиливает бессонницу, а не облегчает ее.