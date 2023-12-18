Опять ковид. Почему многие снова начали тяжело переносить коронавирус

Каково это – переболеть ковидом сейчас, когда связанный с этой болезнью мировой кризис закончился? Этот вопрос занимает меня с тех пор, как коронавирусом заболел один мой друг, который был очень удивлен тем, насколько тяжело он переносил инфекцию. Его третий ковид был значительно сильнее, чем предыдущие.
Это перевод заметки нашего корреспондента, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.
«Я думал, что каждый следующий раз, когда ты заболеваешь, болезнь должна проходить немного легче», – написал он мне, когда без сил лежал в постели.
Разумеется, во время пандемии много говорилось именно об этом. Но я также знаю, что некоторые мои коллеги по работе, люди, у которых я брал интервью, или просто знакомые – в последние несколько месяцев подхватили ковид и болели достаточно тяжело.
Истории у всех похожие – неделя кашля, головных болей или высокой температуры, за которыми следует хроническая усталость.
Важно подчеркнуть, что ковид всегда вызывал очень широкий спектр симптомов. В некоторых случаях, даже до появления вакцин, отдельные счастливчики почти не страдали от вируса, или у них не было никаких симптомов.
Для некоторых ковид – это просто насморк, причем настолько легкий, что даже не надо заставлять себя покопаться в домашней аптечке и проверить, не завалялся ли там тест на Covid-19.
Но ученые-иммунологи, предупреждают, что ковид по-прежнему может обернуться тяжелым инфекционным заболеванием, которое будет проходить тяжелее, чем раньше, и способно выбить человека из колеи на несколько недель. Так что же происходит?
То, как мы себя чувствуем после заражения ковидом, продиктовано ходом битвы между вирусом и защитными механизмами нашего организма.
Самые ранние стадии заболевания имеют решающее значение, поскольку они определяют, насколько прочно вирус сможет закрепиться в нашем организме и насколько серьезными будут последствия.
Исход этой битвы зависит от того, насколько крепок или ослаблен наш иммунитет и какая именно разновидность вируса попала в организм.
«Ужасный ковид»
Профессор Элеонор Райли, иммунолог из Эдинбургского университета, сама очень тяжело перенесла ковид: она говорит, что болезнь оказалась «намного хуже», чем она думала.
«Уровень антител против ковида у людей сейчас, вероятно, столь же низок, как и до начала применения вакцин» , – говорит она.
Антитела подобны микроскопическим ракетам, которые прикрепляются к поверхности вируса, и не дают ему заразить клетки нашего организма.
Так что если у вас много антител, то они смогут быстро уничтожить вирус, и тогда любое заражение будет непродолжительным и перенесется легко.
«Теперь же, поскольку уровень антител стал ниже, прорывается более высокая доза [вируса], что вызывает более тяжелый ход заболевания», – говорит профессор Райли.
У большинства людей уровни антител сейчас относительно низки, потому что многие из нас делали последнюю прививку от ковида достаточно давно. В Великобритании, если вы молоды и здоровы, вам предлагали только две дозы и ревакцинацию. Многие также в последнее время не болели коронавирусом, а каждое такое перенесенное заболевание также повышает иммунитет.
Профессор Питер Опеншоу из Имперского колледжа Лондона сказал мне: «Фактор, который раньше имел огромное значение, – это очень широкое и быстрое распространение вакцин. Даже молодые люди смогли пройти вакцинацию, и это очень значительно повлияло на ситуацию».
В этом году вакцину в Британии предлагают еще меньшему числу людей. Прошлой зимой прививку могли сделать люди старше 50 лет. Сейчас это только люди старше 65 лет, а также те, кто входит в группу риска.
Профессор Опеншоу говорит, что он не сторонник самых мрачных сценариев, но считает, что в теперь в результате «многие люди будут болеть довольно тяжело, что выведет их из строя на несколько дней или недель».
«Мне также рассказывают о случаях, когда у молодых и здоровых людей ковид проходит очень тяжело. Это удивительно коварный вирус, иногда вызывающий у людей серьезные заболевания, а иногда приводящий и к «долгому ковиду», – говорит он.
По мнению Опеншоу, если вы не переболели ковидом в течение предыдущего года, то вероятность заболеть им в ближайшее время у вас выше.
Правительство Великобритании приняло решение вакцинировать только тех, кто рискует умереть от ковида или может нуждаться в стационарном лечении. Это снижает нагрузку на британскую Национальную службу здравоохранения.
Но профессор Райли утверждает: «Это не значит, что люди моложе 65 лет не заболеют ковидом и не будут чувствовать себя очень плохо. Я думаю, что если этих людей не вакцинировать, то многие из них этой зимой проведут на больничном одну, две или три недели».
Но поменялась не только стратегия в области вакцинации: вирус тоже меняется.
Слабый иммунитет
Антитела имеют очень узкую «специализацию», поскольку их действие основано на близком соответствии между антителом и частью вируса, к которой оно прикрепляется. Чем больше вирус эволюционирует, видоизменяется, тем менее эффективными становятся антитела.
Профессор Опеншоу отмечает: «Циркулирующие сейчас вирусы довольно далеки с иммунологической точки зрения от первоначального варианта вируса, который использовался для изготовления первых вакцин и который тогда заражал людей».
«У многих людей очень слабый иммунитет к вирусам группы Омикрон и их вариантам», – отмечает эксперт.
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Если вы болеете ковидом очень тяжело – или тяжелее, чем раньше, то возможная причина – сочетание ослабевающих антител и изменяющихся вирусов.
Но это не означает, что у вас теперь больше шансов оказаться в критическом состоянии или попасть в больницу.
Когда инфекция уже проникла в организм, активируется другая составляющая нашей иммунной системы, так называемые Т-клетки, которые уже были «обучены» прошлыми инфекциями и вакцинами.
Т-клетки сложнее сбить с толку мутациями вируса, поскольку они обнаруживают клетки, инфицированные ковидом, и убивают их.
«Они не дадут вам серьезно заболеть и оказаться в больнице, но у этого процесса уничтожения вируса есть побочный эффект, из-за которого вы чувствуете себя довольно плохо», – говорит профессор Райли.
Если в борьбу с ковидом вступают Т-клетки, то у вас начинаются боли в мышцах, вас лихорадит – от озноба до высокой температуры.
Так что же случилось с прогнозом о том, что ковид должен с течением времени стать легкой и безобидной инфекцией?
Существует еще четыре связанных с ковидом коронавируса, которые заражают людей и вызывают симптомы простуды. Одна из причин, по которой они считаются легкими, заключается в том, что мы заражаемся ими в детстве, а затем – еще неоднократно на протяжении всей жизни.
Профессор Опеншоу объясняет, что с ковидом этого пока не случилось (до этого момента пока далеко, но с каждым последующим заражением мы должны вырабатывать дополнительный естественный иммунитет).
Ну а тем временем некоторым из нас предстоит ужасная зима с ковидом?
«Боюсь, что да», – заключает профессор Райли.