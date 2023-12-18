Опять ковид. Почему многие снова начали тяжело переносить коронавирус

В этом году вакцину в Британии предлагают еще меньшему числу людей. Прошлой зимой прививку могли сделать люди старше 50 лет. Сейчас это только люди старше 65 лет, а также те, кто входит в группу риска.

Профессор Опеншоу говорит, что он не сторонник самых мрачных сценариев, но считает, что в теперь в результате «многие люди будут болеть довольно тяжело, что выведет их из строя на несколько дней или недель».

«Мне также рассказывают о случаях, когда у молодых и здоровых людей ковид проходит очень тяжело. Это удивительно коварный вирус, иногда вызывающий у людей серьезные заболевания, а иногда приводящий и к «долгому ковиду», – говорит он.

По мнению Опеншоу, если вы не переболели ковидом в течение предыдущего года, то вероятность заболеть им в ближайшее время у вас выше.

Правительство Великобритании приняло решение вакцинировать только тех, кто рискует умереть от ковида или может нуждаться в стационарном лечении. Это снижает нагрузку на британскую Национальную службу здравоохранения.