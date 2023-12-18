Ученые выяснили, сколько чашек кофе в день можно выпивать без вреда для здоровья

Кофеин улучшает память и помогает предотвратить слабоумие. В долгосрочной перспективе чрезмерное потребление кофеина связано с сердечно-сосудистыми проблемами, повышением кровяного давления и стрессом, пишет ученая Тийу Либерт.

Какое количество кофеина безопасно?

В 200 мл фильтр-кофе содержится 100 мг кофеина, а в 0,33 л энергетического напитка – около 200 мг. По данным Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA), безопасное потребление кофеина для взрослых составляет 400 мг в день или 200 мг за один раз. Чем меньше масса тела, тем меньше кофеина можно безопасно употреблять в день, поэтому рекомендуется ограничиться 300 мг кофеина.

Самые известные источники кофеина - кофе и энергетические напитки

Кофе имеет долгую историю. Кофе зародился в Эфиопии и попал в Европу, а точнее в Италию, из Северной Африки в XVI веке. Оттуда кофе распространился по всей Европе. К концу XVII века в Западной Европе появились кофейни. К 1852 году Бразилия стала крупнейшим в мире производителем кофе и с тех пор сохраняет этот статус.

Наши северные соседи - самые большие любители кофе. Финны потребляют 12 кг кофе в год, или почти четыре чашки в день. За Финляндией следуют Норвегия и Исландия.