Ученые выяснили, сколько чашек кофе в день можно выпивать без вреда для здоровья

Кофеин стимулирует центральную нервную систему, что в умеренных количествах оказывает стимулирующее действие, улучшая способность к обучению, некоторую физическую работоспособность и уменьшая сонливость.
Кофеин улучшает память и помогает предотвратить слабоумие. В долгосрочной перспективе чрезмерное потребление кофеина связано с сердечно-сосудистыми проблемами, повышением кровяного давления и стрессом, пишет ученая Тийу Либерт.
Какое количество кофеина безопасно?
В 200 мл фильтр-кофе содержится 100 мг кофеина, а в 0,33 л энергетического напитка – около 200 мг. По данным Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA), безопасное потребление кофеина для взрослых составляет 400 мг в день или 200 мг за один раз. Чем меньше масса тела, тем меньше кофеина можно безопасно употреблять в день, поэтому рекомендуется ограничиться 300 мг кофеина.
Самые известные источники кофеина - кофе и энергетические напитки
Кофе имеет долгую историю. Кофе зародился в Эфиопии и попал в Европу, а точнее в Италию, из Северной Африки в XVI веке. Оттуда кофе распространился по всей Европе. К концу XVII века в Западной Европе появились кофейни. К 1852 году Бразилия стала крупнейшим в мире производителем кофе и с тех пор сохраняет этот статус.
Наши северные соседи - самые большие любители кофе. Финны потребляют 12 кг кофе в год, или почти четыре чашки в день. За Финляндией следуют Норвегия и Исландия.
Первый энергетический напиток появился в США в 1949 году, а в Европе – в 1987 году. Популярность энергетических напитков значительно возросла после запуска Red Bull в 1997 году. Энергетические напитки особенно популярны среди теистического и молодого взрослого населения. Согласно исследованию EFSA, в Европе энергетические напитки употребляли 30% подростков 18-65 лет, 68 % подростков 10-18 лет и 18 % подростков 3-10 лет. В некоторых странах продажа энергетических напитков молодым людям до 18 лет запрещена. В Финляндии рекомендуется не продавать энергетические напитки молодым людям до 15 лет, но это всего лишь рекомендация, и не все магазины ей следуют.
Согласно оценке рисков, проведенной Институтом развития здравоохранения, среднее потребление кофеина молодыми людьми в Эстонии находится в безопасных пределах. Однако есть молодые люди в возрастной группе 14-17 лет, которым следует сократить потребление кофеиносодержащих напитков.
Кофеин может вызвать зависимость и отравление
Прекращение употребления энергетических напитков, в том числе кофе, может вызвать головную боль, усталость и беспокойство, которых можно избежать, если перестать пить кофеиносодержащие напитки каждый день. Сделать это легче, чем побороть зависимость.
Кофеиновая интоксикация может наступить, если ежедневное потребление кофеина превышает 400-600 мг за короткий промежуток времени. Опьянеть от энергетических напитков проще простого. В 2011 году в США с отравлением было госпитализировано более 2 800 человек. Отравление может привести и к летальному исходу. В Эстонии также были госпитализированы молодые люди.
Питье кофе вечером также может нарушить сон. Одно из исследований показало, что кофе, выпитый даже за шесть часов до сна, нарушает сон. А недостаток сна усиливает чувство голода и стресс.
Кофеин также влияет на расход энергии
Кофеин стимулирует бурый жир, который начинает сжигать жир и глюкозу. Однако исследователи из Гарвардского университета обнаружили, что четыре чашки кофе в день уменьшают количество жира в организме на четыре процента. Однако есть и исследования, которые не подтверждают эффект кофеина для похудения. В частности, американские исследователи обнаружили, что кофеин снижает способность людей чувствовать вкус сладкого, тем самым усиливая тягу к сладкому и его поедание.
Кофеин может способствовать или вредить здоровью человека
Это зависит в основном от количества потребляемого кофеина. По данным Европейского управления по безопасности пищевых продуктов, безопасное потребление кофеина для взрослых составляет 400 мг (300 мг для людей с низкой массой тела) в день, по 200 мг за раз. Такое количество кофеина можно получить, употребив четыре чашки кофе или две чашки энергетического напитка в день, либо две чашки кофе или одну чашку энергетического напитка за короткий промежуток времени. Стоит быть осторожным и не превышать эти нормы, чтобы сохранить здоровье.
Если вы любитель кофе, то вам следует ограничиться двумя чашками кофе в день. Любителям кофе также будет приятно узнать, что у людей, которые пьют кофе в умеренных количествах, снижается риск развития деменции. У них также ниже риск развития болезни Паркинсона, диабета второго типа и цирроза печени.