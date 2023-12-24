СМИ: 700 сотрудников Airbus Atlantic отравились рождественским угощением

Сотрудники предприятия страдали от рвоты и диареи. Что было в праздничном меню, неизвестно.

В Airbus Atlantic утверждают, что заболели примерно сто человек. В сообщении говорится, что компания сотрудничает с органами здравоохранения, чтобы установить причину болезни и обеспечить, чтобы такая ситуация не повторилась в будущем.

Начато расследование, чтобы выяснить причины массового отравления. Компания отказалась прокомментировать «Би-би-си» произошедшее.

В группе Airbus работают 134 000 человек по всему миру, она предоставляет продукцию и услуги для авиастроительной, вертолетной, оборонной, космической и охранной отраслей.