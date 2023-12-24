В Эстонии объявили о начале эпидемического распространения вируса гриппа

На прошлой неделе в Эстонии было зарегистрировано 466 случаев заболевания гриппом, что свидетельствует о начале эпидемического распространения вируса гриппа.
Лабораторным путем было подтверждено 236 случаев заболевания гриппом, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Департамент здоровья.
За неделю заболеваемость гриппом увеличилась на 145 процентов, в основном болеют дети до 14 лет.
На прошлой неделе в связи с гриппом госпитализировали 12 пациентов.
Всего на прошлой неделе к врачу с ОРВИ обратились 6615 жителей Эстонии.