В Эстонии объявили о начале эпидемического распространения вируса гриппа

Лабораторным путем было подтверждено 236 случаев заболевания гриппом, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Департамент здоровья.

За неделю заболеваемость гриппом увеличилась на 145 процентов, в основном болеют дети до 14 лет.

На прошлой неделе в связи с гриппом госпитализировали 12 пациентов.

Всего на прошлой неделе к врачу с ОРВИ обратились 6615 жителей Эстонии.