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Здоровье

В Эстонии объявили о начале эпидемического распространения вируса гриппа

В основном болеют дети
rus.postimees.ee
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Грипп.
Грипп. Фото: Sander Ilvest

На прошлой неделе в Эстонии было зарегистрировано 466 случаев заболевания гриппом, что свидетельствует о начале эпидемического распространения вируса гриппа.

Лабораторным путем было подтверждено 236 случаев заболевания гриппом, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Департамент здоровья.

За неделю заболеваемость гриппом увеличилась на 145 процентов, в основном болеют дети до 14 лет.

На прошлой неделе в связи с гриппом госпитализировали 12 пациентов. 

Всего на прошлой неделе к врачу с ОРВИ обратились 6615 жителей Эстонии.

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