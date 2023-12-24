РЕКОМЕНДАЦИИ ФИЗИОТЕРАПЕВТА ⟩ Как сохранить равновесие при ходьбе по скользкому льду?

Если мы случайно поскользнулись или потеряли равновесие, центральная нервная система запускает защитную реакцию, и иногда достаточно лишь небольшого движения ноги или вытягивания руки, чтобы восстановить равновесие и не потерять опору под центром тяжести.

Риск поскользнуться

Нормальный шаговый ритм предполагает определенную длину шага, скорость ходьбы и высоту подъема стопы от земли. «Если мы чувствуем скольжение на первых шагах, то следует уменьшить скорость ходьбы, сократить длину шага и при необходимости проверить подошвы обуви. Если протектор ботинка сильно изношен, безопаснее будет приобрести обувь с хорошим рисунком подошвы», - посоветовала Вахтрик. Она также советует подумать о шипах, которые можно прикрепить к подошвам ботинок, трости или костылям, продаваемым в центрах помощи, чтобы увеличить опорную поверхность.

Пожилым людям, страдающим нарушениями равновесия по разным причинам, Вахтрик посоветовала перед выходом на улицу проверять погодные условия и убедиться, что передвижение будет безопасным. Молодому же поколению она посоветовала обращать внимание на жизненную среду своих родителей и бабушек и дедушек. Если видно, что выходить на улицу во время гололеда опасно, стоит подумать о возможностях для занятия в помещении, например, приобрести велотренажер, чтобы радость от движения не пропадала.

Все в тренажерный зал

Так как мышцы играют такую важную роль в нашем повседневном движении, Вахтрик порекомендовала как молодым, так и пожилым людям посещать тренажерный зал и обращаться за помощью к персональному тренеру или физиотерапевту для выбора правильных упражнений. «Правильно выполненные упражнения на равновесие и мышечную силу обеспечат лучшую способность к самостоятельному передвижению и уменьшат риск падений в старшем возрасте», - подчеркнула она.

Вахтрик указала на научные исследования, которые показали, что если пожилой человек под руководством специалиста найдет подходящие упражнения и будет тщательно выполнять их дома или в тренажерном зале три раза в неделю на протяжении года, его равновесие будет таким же хорошим, как у человека, моложе его на три года, а то и на десять лет. «Постоянство, желание и понимание того, что до глубокой старости нужно сохранять свой опорно-двигательный аппарат работоспособным, является высшей целью, которую можно себе поставить», - подчеркнула Вахтрик.