РЕКОМЕНДАЦИИ ФИЗИОТЕРАПЕВТА ⟩ Как сохранить равновесие при ходьбе по скользкому льду?

Зимняя погода наверняка заставила каждого из нас почувствовать риск поскользнуться. Но почему одни люди падают, а другим удается сохранить равновесие и удержаться на ногах?
Лектор по скелетно-мышечной системе Тартуского университета Дорис Вахтрик в радиопередаче «За шестью столбами» на Kuku радио рассказала, что равновесие начинается с общего удовольствия от движения, которое, в свою очередь, должно закладываться в детстве. Заботиться о хорошей физической форме нужно до глубокой старости, так как движение обеспечивает лучшее качество жизни и большую независимость в старости.
Одним из самых простых и доступных способов движения, охватывающих все мышцы, является ходьба. «При ходьбе больше всего работают мышцы ног. Чтобы они могли двигаться, нам нужна стабильность туловищных мышц: мышц живота, спины и глубоких мышц. Также мышцы шейного и плечевого пояса должны быть достаточно эластичными, так как напряженные мышцы препятствуют притоку крови к голове. Хорошая мышечная масса, крепкие кости и правильная амплитуда движений суставов обеспечивают нам нормальный шаг и достаточно хорошее равновесие, чтобы мы не упали», - сказала Вахтрик.
Что такое равновесие?
Равновесие - это способность поддерживать центр тяжести тела над опорной поверхностью. Центр тяжести человека расположен в середине таза в районе второго крестца, а когда мы стоим, то область под и между стопами образует нашу опорную поверхность. «Когда мы стоим на пальцах одной ноги, наша опорная поверхность наименьшая, а когда мы лежим на спине или животе, наша опорная поверхность наибольшая», - привела пример Вахтрик.
Равновесие зависит от многих факторов, и наряду со способностью опорно-двигательного аппарата, как минимум так же важны зрение, слух и когнитивные способности. Равновесие также зависит от поверхности, по которой мы ходим: на ледяной, каменистой или неровной поверхности каждый может легко споткнуться.
Если мы случайно поскользнулись или потеряли равновесие, центральная нервная система запускает защитную реакцию, и иногда достаточно лишь небольшого движения ноги или вытягивания руки, чтобы восстановить равновесие и не потерять опору под центром тяжести.
Риск поскользнуться
Нормальный шаговый ритм предполагает определенную длину шага, скорость ходьбы и высоту подъема стопы от земли. «Если мы чувствуем скольжение на первых шагах, то следует уменьшить скорость ходьбы, сократить длину шага и при необходимости проверить подошвы обуви. Если протектор ботинка сильно изношен, безопаснее будет приобрести обувь с хорошим рисунком подошвы», - посоветовала Вахтрик. Она также советует подумать о шипах, которые можно прикрепить к подошвам ботинок, трости или костылям, продаваемым в центрах помощи, чтобы увеличить опорную поверхность.
Пожилым людям, страдающим нарушениями равновесия по разным причинам, Вахтрик посоветовала перед выходом на улицу проверять погодные условия и убедиться, что передвижение будет безопасным. Молодому же поколению она посоветовала обращать внимание на жизненную среду своих родителей и бабушек и дедушек. Если видно, что выходить на улицу во время гололеда опасно, стоит подумать о возможностях для занятия в помещении, например, приобрести велотренажер, чтобы радость от движения не пропадала.
Все в тренажерный зал
Так как мышцы играют такую важную роль в нашем повседневном движении, Вахтрик порекомендовала как молодым, так и пожилым людям посещать тренажерный зал и обращаться за помощью к персональному тренеру или физиотерапевту для выбора правильных упражнений. «Правильно выполненные упражнения на равновесие и мышечную силу обеспечат лучшую способность к самостоятельному передвижению и уменьшат риск падений в старшем возрасте», - подчеркнула она.
Вахтрик указала на научные исследования, которые показали, что если пожилой человек под руководством специалиста найдет подходящие упражнения и будет тщательно выполнять их дома или в тренажерном зале три раза в неделю на протяжении года, его равновесие будет таким же хорошим, как у человека, моложе его на три года, а то и на десять лет. «Постоянство, желание и понимание того, что до глубокой старости нужно сохранять свой опорно-двигательный аппарат работоспособным, является высшей целью, которую можно себе поставить», - подчеркнула Вахтрик.