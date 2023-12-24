Удивительное средство помогает избавиться от неприятного запаха изо рта

Летучие серосодержащие соединения являются основной причиной постоянного неприятного запаха изо рта. Эти соединения производятся определенными бактериями во рту, когда они контактируют с остатками пищи, что связано с плохой гигиеной полости рта.

Однако свежесть дыхания могут улучшить пробиотические бактерии, такие как Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus salivarius, Weissella cibaria, принимаемые в качестве пищевых добавок, говорят ученые в свете нового анализа. Однако они добавляют, что необходимы дополнительные исследования.

Для решения проблемы обычно используются ополаскиватели для рта, жевательная резинка или скребок для языка. Новые доказательства показывают, что пробиотические бактерии могут предложить более простую альтернативу.

Ученые объясняют, что пробиотики могут подавлять разложение аминокислот и белков анаэробными бактериями во рту, тем самым ограничивая производство плохо пахнущих побочных продуктов.